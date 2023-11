Energean plc est une société d'exploration et de production (E&P). Elle exerce ses activités dans huit pays de la Méditerranée et de la mer du Nord britannique. La société explore et investit dans de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles solutions pour produire et développer de l'énergie avec une faible empreinte carbone. Elle opère à travers quatre segments : Europe, Israël, Égypte et Nouvelles entreprises. Sa production provient principalement du champ d'Abu Qir en Égypte et de champs en Europe du Sud. Les principaux actifs de développement de la société sont les champs de Karish, Karish North et Tanin, au large d'Israël, qui représentent plusieurs billions de pieds cubes. Par l'intermédiaire de sa filiale, elle détient une participation de 100 % dans les concessions de Karish et de Tanin et dans les blocs 12, 21, 23 et 31. Son portefeuille italien comprend principalement des activités de production et de développement, mais aussi des possibilités d'exploitation de champs proches et d'infrastructures, avec un total de plus de 40 licences. En Grèce, elle dispose d'environ 37 millions de barils équivalent pétrole (Mbep) de réserves 2P et de 81 Mbep de ressources 2C, et exploite Prinos.