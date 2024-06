Energean plc est une société d'exploration et de production (E&P) qui opère en Méditerranée et en mer du Nord britannique. La société possède un portefeuille d'actifs de production, de développement et d'exploration dans toute la région de la Grande Méditerranée. Elle opère à travers quatre segments : Europe (Grèce, Italie, Royaume-Uni, Croatie), Israël, Égypte et Nouvelles entreprises. En Grèce, elle exploite la concession de Prinos, le CO2 de Prinos, South Kavala, Katakolo, Ioannina et le bloc 2. En Italie, elle exploite Cassiopea, Vega, Rospo Mare, Clara Complex et Sarago Mare. Au Royaume-Uni, elle exploite Scott & Telford, Glengorm et Isabella. En Croatie, elle exploite les champs Izabela et Irena. En Israël, elle exploite Karish, Karish North, Tanin, les blocs 12, 21, 23 et 31, les blocs 55, 56, 61 et 62, et Katlan. En Égypte, elle exploite Abu Qir, North El Amriya et North Idku, ainsi que North East Hap'y. Les principaux actifs de développement de la société sont les champs de Karish, Karish North et Tanin, au large d'Israël.