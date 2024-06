(Alliance News) - Energean PLC a annoncé jeudi qu'elle allait vendre son portefeuille de pétrole et de gaz en Egypte, en Italie et en Croatie afin de se concentrer sur ses gisements de gaz en Israël et au Maroc.

Energean est une société de production, de développement et d'exploration énergétique basée à Londres, qui possède un portefeuille d'actifs en Méditerranée et en mer du Nord britannique.

La société a déclaré que l'accord avec Carlyle International Energy Partners, qui fait partie de la société de capital-investissement Carlyle Group, était évalué à environ 945 millions d'USD.

Carlyle a précisé qu'elle créera une société autonome d'exploration et de production en Méditerranée, par le biais d'initiatives de croissance organique et de fusions et acquisitions.

Le président de la nouvelle société sera l'ancien directeur général de BP PLC, Tony Hayward. M. Hayward avait quitté BP en octobre 2010 à la suite de la marée noire de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, qui a duré plus de quatre mois et a vu plus de 210 millions de gallons de pétrole brut se déverser dans l'océan. BP a dû verser 65 milliards de dollars de dédommagement.

L'accord entre Energean et Carlyle annoncé jeudi s'élève à 945 millions d'USD. Sur ce montant, 820 millions de dollars sont fermes.

Le produit de l'opération sera suffisant pour rembourser une obligation d'entreprise de 450 millions d'USD et pour permettre le versement d'un dividende spécial de 200 millions d'USD aux actionnaires d'Energean, a déclaré la société.

Carlyle espère livrer un portefeuille diversifié d'actifs stratégiques pondérés par le gaz, avec une production anticipée équivalente à 47 000 barils de pétrole par jour et des opérations en Italie, en Égypte et en Croatie.

"Le portefeuille comprend des intérêts dans Cassiopea, le plus grand champ gazier d'Italie en termes de réserves, et dans Abu Qir, l'un des plus grands centres de production de gaz en Égypte.

M. Hayward, président désigné de la nouvelle société, a déclaré : "Cette acquisition constitue une plate-forme solide pour construire un champion régional autonome en Méditerranée, l'un des marchés du gaz naturel qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Energean a déclaré : "Cette vente permet à Energean de rationaliser son portefeuille et de se concentrer sur sa stratégie de développement du gaz, étayée par le champ de Karish en Israël et la récente acquisition du champ d'Anchois au Maroc. Cette stratégie vise à maximiser la monétisation des actifs (par le biais d'un modèle de développement et d'exploitation), la génération de flux de trésorerie disponibles et le rendement pour les actionnaires.

"La transaction optimise également le portefeuille en cédant des actifs en fin de vie, en supprimant plus de 60 % des obligations de démantèlement du groupe et en améliorant la génération de flux de trésorerie disponible à court et moyen terme".

Mathios Rigas, directeur général d'Energean, a déclaré : "Pour l'avenir, cette transaction libère la capacité de gestion et la flexibilité financière nécessaires pour stimuler la croissance future. Nous allons maintenant nous concentrer sur la création d'une valeur accrue à partir de nos actifs en Israël et sur l'évaluation de nouvelles opportunités qui correspondent aux principaux moteurs d'activité d'Energean : le paiement d'un dividende fiable, le désendettement, la croissance et notre engagement en faveur de l'absence totale de pollution.

"Carlyle est le bon gardien de la base d'actifs et créera un excellent foyer pour nos collègues. Nous leur souhaitons beaucoup de succès et sommes impatients de suivre leurs progrès. Je tiens à remercier tous nos collègues basés en Égypte, en Italie et en Croatie pour leur travail acharné et leur dévouement au fil des ans."

La transaction devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2024.

Les actions d'Energean ont augmenté de 2,6 % à 1 059,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

