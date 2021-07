Energiedienst porté par le marché des capitaux au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Energiedienst a bouclé les six premiers mois sur des résultats en nette hausse, tandis que les recettes se sont plus ou moins maintenues à niveau. Dans un communiqué, l'énergéticien argovien attribue l'amélioration de sa performance opérationnelle à l'évolution positive du marché des capitaux pendant la période sous revue.

Le produit d'exploitation s'est enrobé de 2,9% à 547,1 millions d'euros, alors que le volume de ventes s'est contracté de 7,6% à 4,64 gigawattheures (GWh), précise l'entreprise basée à Laufenburg.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été multiplié par près de quatre, à 43,3 millions d'euros, essentiellement en raison d'effets comptables de valorisation liés à la prévoyance en Allemagne, alors que la période de référence avait été grevée par des effets négatifs du marché des capitaux. Sur une base ajustée, l'Ebit est ramené à 26,0 millions, et sa progression à 8,3% sur un an.

Le résultat financier a dégagé 1 million d'euros, contre une perte de 3 millions un an plus tôt. Le bénéfice semestriel a décollé, à 35,7 millions d'euros, contre 7,8 millions un an plus tôt.

"Nous sommes parvenus à compenser l'effet coronavirus dans la distribution d'électricité et de gaz, et même à acquérir des clients supplémentaires", s'est félicité le directeur général (CEO) de la holding alémanique Jörg Reichert, cité dans le communiqué.

"Dans le secteur photovoltaïque, nous créons les structures nécessaires à la poursuite de l'expansion des activités en Suisse", a-t-il ajouté, en référence à la fusion, prévue pour le début de l'année prochaine, de ses deux filiales Tritec et Winsun, avec pour objectif d'en améliorer durablement l'efficience. La future entité sera chapeautée par les directeurs actuels des deux sociétés, Roland Hofmann et Silvio Gely.

Pour la suite de l'exercice, la direction se veut confiante et vise pour l'ensemble de l'année un Ebit de plus de 60 millions d'euros, sous réserve d'une évolution stable du marché des capitaux et hydraulicité dans la moyenne.

buc/ol