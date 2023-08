Energiekontor AG est un exploitant de parcs éoliens et un développeur de projets basé en Allemagne. La société opère à travers trois segments : Développement de projets et ventes (éolien, solaire), Production d'électricité dans les parcs éoliens et solaires appartenant au groupe et Développement des opérations, innovation et autres. Le segment Développement de projets et ventes (éolien, solaire) comprend le développement de projets de parcs éoliens terrestres et de parcs solaires destinés à être vendus à l'extérieur du Groupe, y compris le développement commercial, la planification et le financement, la construction et la vente. Le segment Production d'électricité dans les parcs éoliens et solaires appartenant au Groupe exploite ses propres parcs éoliens et solaires qui produisent de l'électricité. Le segment Exploitation, Développement, Innovation et Autres comprend diverses activités, telles que la gestion opérationnelle des parcs éoliens, la maintenance, la commercialisation de l'énergie produite et l'extension des pales de rotor.