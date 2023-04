Le rallye d'Energiekontor atteint la ligne des 50 jours

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Après avoir progressé de plus de 17% en quatre jours de cotation, Energiekontor a atteint lundi la ligne des 50 jours. Après un début d'année en demi-teinte, le titre du développeur et exploitant de parcs éoliens et solaires s'est redressé à un peu plus de 70 euros, son plus haut niveau depuis six semaines.

L'analyste Simon Jouck de Hauck & Aufhäuser les croit même capables d'établir de nouveaux records, avec un objectif de cours légèrement relevé à 134 euros. Le précédent record se situait juste au-dessus de 102 euros en août 2022. Jouck a parlé de chiffres d'affaires exceptionnels pour 2022 et de perspectives supérieures aux attentes pour 2023, avec un pipeline de projets toujours en croissance.

Guido Hoymann de la banque Metzler est également optimiste avec un objectif de cours de 121 euros. Il s'attend à une poursuite de la croissance à deux chiffres./ag/mis