Les analystes continuent de donner un coup de pouce au rebond d'Energiekontor

(Nouveau : plus de commentaires d'analystes)

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les objectifs de cours plus élevés des analystes ont continué à alimenter le rallye du cours d'Energiekontor lundi. Les titres du développeur et exploitant de parcs éoliens et solaires se sont dirigés vers leur ligne des 100 jours avec une hausse de 9 pour cent. Après un début d'année en demi-teinte, ils se sont redressés de près de 22% en quatre jours de cotation pour atteindre 72,80 euros, leur plus haut niveau depuis mi-février.

L'analyste Jan Bauer de Warburg a relevé son objectif de cours à 135 euros et pense que les actions vont battre un record. Le précédent record avait été atteint en août 2022, juste au-dessus de 102 euros. Le bon rapport d'activité signale des perspectives de croissance prometteuses, a salué M. Bauer.

Son collègue Simon Jouck de Hauck & Aufhäuser le suit de près avec un objectif de 134 euros et Guido Hoymann de la banque Metzler est également optimiste avec un objectif de cours de 121 euros. Il s'attend à une poursuite de la croissance à deux chiffres./ag/mis