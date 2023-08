Energisa SA est une société holding basée au Brésil et active dans le secteur de l'énergie. Par le biais de ses filiales, la société est principalement engagée dans la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Elle distribue de l'énergie pour la consommation résidentielle, industrielle, commerciale et rurale. La société opère dans les États de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Minas Gerais, Sergipe, Paraiba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondonia et Acre. Outre les entités actives dans la distribution d'énergie électrique, les filiales de la société comprennent Energisa Solucoes SA, qui fournit des services liés à la production et à la distribution d'énergie électrique ; Energisa Servicos Aereos SA, qui fournit des services d'inspection thermographique ; et Energisa Planejamento e Corretagem Seguros Ltda, qui intervient dans le domaine du courtage en assurance, entre autres.