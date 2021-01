ENERGISME

AFNOR Energies Ingénierie s'appuie sur la plateforme digitale N'GAGE d'Energisme afin d'optimiser la performance énergétique de ses clients AFNOR Energies Ingénierie, bureau d'études du groupe AFNOR spécialisé dans l'efficacité énergétique, a choisi la plateforme N'Gage d'Energisme pour mettre à disposition de ses clients une solution de monitoring de leurs données de consommation mono-site et multisites, afin de les accompagner dans leur démarche de performance énergétique. Energisme, pépite française de l'édition de logiciels, a créé N'Gage, plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur efficacité énergétique. Conçue pour évoluer dans des environnements complexes, N'Gage, en s'appuyant sur une puissante infrastructure sécurisée, facilite l'accès aux données de consommation en les consolidant dans une interface unique, automatise les analyses et apporte des réponses « sur mesure » au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. La digitalisation et la donnée sont au c?ur des enjeux de la transition écologique. La maîtrise des données devient ainsi indispensable pour optimiser ses consommations. C'est pourquoi AFNOR Energies Ingénierie a choisi de s'appuyer sur N'GAGE, solution digitale conçue avec des technologies à la pointe pour développer sa propre plateforme de monitoring. AFNOR Energies Ingénierie l'a intégrée dans son offre de conseil aux clients souhaitant réaliser des économies d'énergie, lesquelles doivent être mesurées et contrôlées. Ce partenariat offre des perspectives très prometteuses, le groupe AFNOR accompagnant à ce jour plus de 70 000 clients, dont 60 000 en France, au travers de ses 39 implantations à travers le monde. D'ailleurs, le premier client utilisateur de la plateforme sera. le groupe AFNOR lui-même, dans le cadre de la démarche interne de performance énergétique déployée sur son siège social de la Plaine Saint-Denis et ses antennes régionales. « Nous souhaitions adosser à notre offre de conseil en amélioration de performance énergétique un outil de suivi des consommations, dynamique, ergonomique et sécurisé. Cela facilite et consolide le travail de recueil de données des acteurs économiques, notamment ceux qui utilisent plusieurs énergies, sur plusieurs sites, auprès de plusieurs fournisseurs. C'est le cas de nos clients et prospects du secteur tertiaire concernés par le décret du 23 juillet 2019, qui leur demande des économies d'énergie par paliers jusqu'en 2050 », commente Catherine Moutet, responsable d'AFNOR Energies, l'entité qui porte l'offre de l'ensemble des filiales du groupe AFNOR sur le thème de la transition énergétique, dont le bureau d'études AFNOR Energies Ingénierie. Thierry Chambon le confirme : « Les initiatives comme les audits énergétiques, le décret tertiaire, la certification ISO 50001 sont clés pour accélérer la transition énergétique. Toutefois, il est important que chaque organisation mette en place un plan d'actions clair dont la première étape consiste à collecter et traiter la donnée pour la rendre intelligente, exploitable et partageable. Je remercie les équipes d'AFNOR Energies Ingénierie qui l'ont parfaitement compris et qui nous ont fait confiance en choisissant notre plateforme dans leur dispositif global d'offre de conseil. C'est en créant un écosystème d'intelligence collective et collaborative que nous relèverons le défi de la transition énergétique. » A propos d'ENERGISME Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d'informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr Tel. +33(1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Nicolas Lin nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



