ENERGISME

ENERGISME: Arrêt des OCABSA



18-Déc-2023 / 18:23 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



ENERGISME annonce la fin des OCABSA Suite au succès de sa récente augmentation de capital de 10 M€, Energisme a mis fin à son contrat de financement en OCABSA. Les dernières OCA en circulation détenues par la société Atlas ont été converties le 15 décembre dernier. A compter de ce jour, plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat n’existe ou ne peut être émis. Sébastien Martin a déclaré : « La société Energisme sort de la spirale baissière liée à l’equity line. Plus aucun instrument dilutif lié à ce type de financement ne viendra impacter le cours de bourse. Disposant maintenant d’une structure financière assainie, nous allons nous concentrer sur l’accélération de notre déploiement commercial. » Prochaines communications Réunion du Club d’actionnaires le 19 décembre 2023 à 18 heures avec Sébastien Martin

Chiffre d’affaires 2023 fin février 2024 À propos d’Energisme Energisme, pionnier français de la GreenTech, intègre la puissance de l’IA à ses solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités. En réduisant la consommation d'énergies, construisons ensemble un avenir plus vert. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d’informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ CONTACTS ENERGISME investisseurs@energisme.com Relations investisseurs Laurence Costes lcostes@assetcom.fr Relation presse financière Julie Garry Papin jpapin@assetcom.fr Ligne de financement en fonds propres ATLAS Total contracté 9 000 000 Principal restant à rembourser - Principal restant à rembourser % 0% Nombre de titres composant le capital au 18 Décembre 2023 : 401 903 712 Nombre d'OCA Tranches Date de souscription Nombre d'OCA souscrites Nombre d'OCA remboursées en actions Nombre d'OCA restantes % remboursé Principal souscrit € Montant non converti € 1 30/06/2022 300 300 - 3 000 000 - 2 01/01/2023 50 50 - 500 000 - 3 26/01/2023 50 50 - 500 000 - 4 20/02/2023 100 100 - 1 000 000 - 5 25/04/2023 50 50 500 000 - 6 25/05/2023 50 50 500 000 - 7 22/06/2023 50 50 500 000 - 8 18/07/2023 50 50 500 000 - 9 01/08/2023 50 50 500 000 - 10 07/09/2023 50 50 500 000 - 11 28/09/2023 50 50 500 000 - 12 30/10/2023 50 50 500 000 - Total 900 900 - 100% 9 O00 000 - Nombre d'actions créées suite à la conversion d'OCA TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées 1 21/09/2022 58 823 5 34 28/04/2023 222 420 3 38 11/05/2023 307 579 3 2 28/09/2022 58 823 5 35 02/05/2023 741 399 10 39 11/05/2023 1 025 262 10 3 28/09/2022 58 823 5 36 02/05/2023 1 482 799 20 40 23/05/2023 1 052 188 10 4 29/09/2022 58 823 5 37 10/05/2023 1 025 262 10 41 30/05/2023 1 058 604 10 5 11/10/2022 58 823 5 38 11/05/2023 717 683 7 42 07/06/2023 1 228 380 10 6 17/10/2022 76 514 5 43 14/06/2023 859 866 7 7 23/11/2022 82 922 5 8 05/12/2022 95 900 5 9 12/12/2022 120 786 5 10 14/12/2022 196 772 8 11 04/01/2023 277 334 10 12 05/01/2023 277 334 10 13 19/01/2023 314 988 10 14 20/01/2022 629 976 20 15 23/01/2022 314 988 10 16 27/01/2023 342 991 10 17 30/01/2023 342 991 10 18 08/02/2023 349 552 10 19 08/02/2023 349 552 10 20 13/02/2023 349 552 10 21 16/02/2023 356 003 10 22 22/02/2023 356 003 10 23 01/03/2023 386 374 10 24 08/03/2023 411 725 10 25 09/03/2023 411 725 10 26 17/03/2023 431 510 10 27 22/03/2023 462 346 10 28 01/04/2023 623 006 10 29 17/04/2023 716 907 10 30 19/04/2023 716 907 10 31 20/04/2023 716 907 10 32 26/04/2023 741 399 10 33 28/04/2023 741 399 10 34 28/04/2023 518 979 7 TOTAL 12 007 457 300 TOTAL 4 189 563 50 TOTAL 5 531 879 50 TRANCHE 4 TRANCHE 5 TRANCHE 6 Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées 43 14/06/2023 368 514 3 48 24/07/2023 688 326 3 51 28/07/2023 1 835 536 8 44 20/06/2023 1 376 045 10 49 25/07/2023 4 588 839 20 52 17/08/2023 3 393 051 10 45 30/06/2023 7 966 857 40 50 27/07/2023 3 441 629 15 53 21/08/2023 6 786 102 20 46 05/07/2023 4 340 277 20 51 28/07/2023 2 753 303 12 54 23/08/2023 4 071 661 12 47 24/07/2023 3 441 629 15 48 24/07/2023 2 753 303 12 TOTAL 20 246 625 100 TOTAL 11 472 097 50 TOTAL 16 086 350 50 TRANCHE 7 TRANCHE 8 TRANCHE 9 Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées 54 23/08/2023 2 714 441 8 56 05/09/2023 1 157 407 3 60 02/10/2023 3 671 071 8 55 24/08/2023 8 482 627 25 57 07/09/2023 7 716 049 20 61 09/10/023 7 773 631 10 56 05/09/2023 6 558 642 17 58 14/09/2023 4 234 417 10 62 24/10/2023 8 979 885 10 59 27/08/2023 4 568 713 10 63 03/11/2023 32 738 095 22 60 02/10/2023 3 212 188 7 TOTAL 17 755 709 50 TOTAL 20 888 774 50 TOTAL 53 162 683 50 TRANCHE 10 TRANCHE 11 Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées 63 03/11/2023 56 547 619 38 65 10/11/2023 19 345 238 13 64 10/11/2023 14 880 952 10 66 14/11/2023 7 440 476 5 65 10/11/2023 2 976 190 2 67 23/11/2023 14 880 952 10 TOTAL 74 404 761 50 68 27/11/2023 14 084 507 10 69 07/12/23 19 531 250 12 TOTAL 75 282 422 50 TRANCHE 12 Numéro notice Date de conversion Nombre d'actions créées Nombre d'obligations remboursées 69 07/12/2023 13 020 833 8 70 14/12/2023 65 104 166 40 71 14/12/2023 3 255 208 2 TOTAL 81 380 207 50 Fichier PDF dépôt réglementaire



