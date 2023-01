ENERGISME

ENERGISME: Confirmaton éligibilité PEA PME



18-Jan-2023 / 18:24 CET/CEST

Confirmation Eligibilité PEA PME Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, ENERGISME confirme son éligibilité (*) au PEA-PME pour 2023 conformément au Décret d’application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). En conséquence, les actions de la société ENERGISME peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME. (*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d’euros. À PROPOS D’ENERGISME La raison d’être d’Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace. La solution d’Energisme est distribuée également en marque blanche auprès de tous les acteurs, publics ou privés, confrontés aux enjeux de la performance énergétique en consolidant la data dans une interface unique, laquelle automatise les analyses et apporte des réponses sur mesure au pilotage de la performance énergétique. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Julie Garry jpapin@assetcom.fr Port : 06 03 55 66 97 Relations investisseurs Laurence Costes Rivolier lcostes@assetcom.fr Port : 06 20 41 46 08 Fichier PDF dépôt réglementaire



