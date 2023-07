ENERGISME

ENERGISME: Croissance de 32% du CA S1 2023



27-Juil-2023 / 18:30 CET/CEST

CROISSANCE DE 32% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2023 Energisme SA (Code ISIN : FR0013399359 / Mnémonique : ALNRG), éditeur de logiciels sur le marché de la transition énergétique, annonce une forte croissance de son chiffre d’affaires de 32% par rapport au premier semestre 2022. En (K€) S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d’Affaires 2 239 1 699[1] +32% Energisme a maintenu une croissance soutenue tout en ayant très fortement réduit ses charges d’exploitation. La société a investi dans le renforcement des équipes commerciales et marketing, avec de nouveaux recrutements-clés pour accélérer le déploiement de sa solution N’Gage. La performance enregistrée sur le S1 2023 résulte de plusieurs facteurs : Une pénétration du marché qui s’accélère sur la période,

Une augmentation du chiffre d’affaires moyen par client grâce à un éventail de solutions diversifiées et élargies,

De nouveaux partenariats stratégiques signés en 2022 et qui commencent à porter leurs fruits. « Ces résultats remarquables témoignent de la réorganisation opérationnelle amorcée fin 2022 et qui s’est accélérée sur le premier semestre 2023. La pertinence de la plateforme N’Gage face aux enjeux de la transition énergétique devient de plus en plus incontournable dans un environnement économique favorable, marqué par une forte inflation des prix de l’énergie. » déclare Pascal GHOSON, Directeur Financier d'Energisme. À PROPOS D’ENERGISME Energisme est la plateforme logicielle de référence utilisée par les professionnels de l’énergie pour optimiser leur consommation. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur :Investisseurs - Energisme CONTACTS ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Relations médias Gabriel Rafaty media@aimpact.net Relations investisseurs Laurence Costes lcostes@assetcom.fr Pascal Ghoson pascal.ghoson@energisme.com Relation presse financière Julie Garry Papin jpapin@assetcom.fr [1]Retraité des interco Loamics à hauteur de 111k€ Fichier PDF dépôt réglementaire



