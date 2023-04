ENERGISME

ENERGISME: Declaration opérations sur titres Mars 2023



12-Avr-2023 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Dans le cadre de la ligne de financement mise en place avec Atlas Special Opportunities, en juillet 2022, pour un montant maximum de 10 millions d’euros sous forme OCABSA. Au 31 mars 2023 NB d’actions composant le capital : 16 727 137 NB de droits de vote : 19 660 490 Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Fichier PDF dépôt réglementaire



