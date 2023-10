Energisme S.A. est spécialisé dans le développement, à partir d'une base technologique commune, de deux offres uniques : une solution logicielle SaaS, « N'gage » dédiée à l'accélération de la performance énergétique des entreprises (prestataires de service à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine immobilier, etc.) grâce à l'intelligence des données, et une solution middleware PaaS de Master Data Management « Loamics » pour le traitement en temps réel des données massives et hétérogènes.

Secteur Logiciels