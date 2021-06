ENERGISME: LOAMICS intègre le Hub européen Gaia-X et contribue à la souveraineté ainsi qu'à la gouvernance des données européennes.

LOAMICS intègre le Hub européen Gaia-X et contribue à la souveraineté ainsi qu'à la gouvernance des données européennes

Loamics, filiale d'Energisme est fière de rejoindre Gaia-X. Initiative à l'origine franco-allemande et désormais européenne, la création de Gaia-X a pour objectif de renforcer la souveraineté numérique du Marché Unique Européen, de permettre l'avancement durable des avantages et des potentiels du partage des données, et de créer un écosystème de données commun pour les utilisateurs et les fournisseurs dans divers domaines publics, industriels et de la recherche.

Loamics, éditeur de logiciel, a développé une solution unique sur le marché pour répondre aux enjeux de la donnée qui permet de :

Collecter toutes les données quel que soit le format, le protocole de transmission, le volume et la nature (temps-réel, continu, .)

Passer d'une gestion complexe et coûteuse à une gestion simple et peu onéreuse

Réduire le traitement humain de la donnée

Augmenter le niveau de qualité de la donnée et son niveau de confiance

Conserver une réelle gouvernance et une réelle souveraineté de ses données

Rendre la donnée instantanément accessible à tous les métiers de l'entreprise

Accélérer l'Intelligence Artificielle

Loamics a totalement automatisé et industrialisé la préparation et le traitement de la donnée de bout en bout permettant de faire de la donnée une commodité au service de la performance de l'entreprise.

Stéphane Bollon déclare « Nous sommes honorés de faire partie de la communauté Gaia-X. Nous avons créé Loamics avec la même philosophie que le projet Gaia-X : démocratiser la donnée pour la rendre accessible au plus grand nombre dans l'entreprise, tout en préservant sa souveraineté et sa gouvernance. Autre parallèle entre nos objectifs respectifs, Gaia-X ambitionne de stimuler la création d'espaces de données sectoriels en Europe, devant ainsi permettre aux entreprises de collaborer, d'échanger des données et d'accroître leur productivité. Pour notre part à l'échelle de l'entreprise, nous souhaitons redonner le pouvoir et la maîtrise de la donnée aux métiers, favorisant l'échange et la collaboration afin de gagner en performance et en productivité. Nous sommes persuadés que notre maturité au regard de la data est un véritable atout pour Gaia-X notamment vis à vis de la concurrence internationale. »

Hubert Tardieu déclare « Nous sommes ravis d'accueillir Loamics dans l'écosystème Gaia-X. La technologie développée par cette société française correspond à la philosophie de notre organisation et apporte une solution et une réponse européenne à la préoccupation des grands acteurs quant à la souveraineté et à la gouvernance de leurs données. Loamics permet de démontrer également que l'environnement de la Tech en France dispose d'entreprises capables de rivaliser technologiquement avec les plus grands acteurs. »

A propos de Loamics

Créé en 2020 par des spécialistes de la donnée, Loamics , éditeur de logiciel a développé une infrastructure technologique PaaS qui assure un traitement de la donnée complètement automatisé, qui valorise la donnée et la rend immédiatement disponible. Loamics, permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité un véritable pilotage « data-driven » et une prise de décision fondée sur le croisement de données intelligentes, fiables et sécurisées

Plus d'informations sur : www.loamics.com

A propos d'ENERGISME

ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

Plus d'informations sur : www.energisme.com

