ENERGISME: Loamics et MyDataModels s'allient pour lancer une offre « Augmented Analytics » et tirer le meilleur de la donnée.

Loamics et MyDataModels s'allient pour lancer une offre « Augmented Analytics » et tirer le meilleur de la donnée

Loamics et MyDataModels, deux start-up françaises issues de la Deep tech, collaborent pour démocratiser et valoriser la donnée. Ensemble, ils créent l'offre « Augmented Analytics » qui permet d'analyser rapidement de grands volumes de données et prendre des décisions stratégiques. La combinaison de la puissance de l'infrastructure de Loamics qui automatise et industrialise la préparation de données à l'intelligence de la plateforme d'IA et de modélisation prédictive de MyDataModels, offre une solution unique et inégalée sur le marché de la big data, rivalisant ainsi avec les solutions coûteuses des concurrents principalement américains.

Jusqu'alors, MyDataModels proposait une solution small data en Saas. Grâce à Loamics, MyDataModels élargit son offre et lance sur le marché l'offre Big data en PaaS qui sera disponible dans quelques jours sur la marketplace Azure de Microsoft en mode « plug&play ».

Le succès de cette association repose sur la complémentarité des deux plateformes Loamics et TADA(R). Loamics, filiale d'Energisme, via sa suite logicielle, sait collecter toutes les données quel que soit le format, le protocole de transmission, le volume et la nature (temps-réel, continu, .). Tout au long de leur traitement, Loamics fiabilise et homogénéise les données, augmentant ainsi leurs niveaux de qualité et de confiance. Les données sont alors prêtes à être exposées et c'est à ce moment que la solution TADA(R) de MyDataModels entre en jeu. Pilotée par l'intelligence artificielle, TADA(R) crée des modèles prédictifs simples avec lesquels chaque utilisateur métier au sein de l'entreprise peut modifier chaque variable et visualiser son impact sur le résultat final.

Loamics et MyDataModels permettent à chaque entreprise de faire de la donnée une commodité au service de sa performance et :

Passer d'une gestion complexe et coûteuse à une gestion simple et peu onéreuse

Réduire le traitement humain de la donnée

Garder une réelle gouvernance et souveraineté de ses données

Rendre la donnée instantanément accessible et interprétable à tous les métiers de l'entreprise

Stéphane Bollon, CEO de Loamics déclare « Je remercie MyDataModels pour ce partenariat. Nous partageons le même objectif de rendre la donnée accessible au plus grand nombre tout en préservant sa souveraineté et sa sécurité. Les entreprises disposent déjà de la donnée, mais la plupart du temps l'utilisent peu ou mal. Avec MyDataModels, nous offrons une solution unique par la simplicité de son utilisation. Intégrable en quelques clics seulement, elle démocratise la donnée, accélère l'intelligence artificielle et décuple le potentiel des clients.

Pour Denis Bastiment, CTO de MyDataModels « Donner du sens aux données et accélérer l'intelligence artificielle sont des objectifs que nous poursuivons depuis la création de notre start-up car ce sont deux des principaux leviers de la réussite d'une entreprise aujourd'hui, et cela sera encore plus vrai demain. Merci aux équipes de Loamics. L'élargissement de notre offre « Augmented Analytics » au big data repose en partie sur les performances de la plateforme Loamics, notamment sur son interopérabilité et sa capacité à automatiser et industrialiser la préparation et le traitement de la donnée. Nous lançons une offre dont le potentiel est énorme. »

A propos de Loamics

LOAMICS, éditeur de logiciel a développé une infrastructure technologique PaaS qui assure un traitement de la donnée complètement automatisé, qui valorise la donnée et la rend immédiatement disponible. Loamics, permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité un véritable pilotage « data-driven » et une prise de décision fondée sur le croisement de données intelligentes, fiables et sécurisées. Plus d'informations sur : www.loamics.com

A propos d'Energisme

ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d'informations sur : www.energisme.com

Contacts

LOAMICS Yaël Mamane presse@loamics.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jenna Driff jdriff@actifin.fr Tel. +33(1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Nicolas Lin nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 11

A propos de MyDataModels

Fondée en mars 2018, MyDataModels propose TADA(R), une plateforme d'analyse prédictive alimentée par l'intelligence artificielle. Puissante et facile à utiliser, TADA(R) fournit des modèles entièrement interprétables et aide chaque professionnel à analyser en profondeur ses données et à prendre des décisions plus éclairées. En tant que telle, la technologie MyDataModels est la solution préférée des secteurs suivants : Santé, Recherche, Industrie et les systèmes embarqués. MyDataModels est basée en France et emploie plus de 30 personnes.

MyDataModels est qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

En savoir plus : www.mydatamodels.com

Contacts

MyDataModels Agence Ballou - Relations presse

Francine Fichter Thomas Duporge & Léonard Facchino

ff@mydatamodels.com mydatamodels@balloupr.com