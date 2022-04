ENERGISME

ENERGISME: Loamics rend possible le déploiement du jumeau numérique dynamique. Une accélération de l'industrie du futur.



14-Avr-2022 / 08:00 CET/CEST

Loamics rend possible le déploiement du jumeau numérique dynamique Une accélération de l'industrie du futur La suite logicielle Loamics(1) a été développée pour répondre aux enjeux data. Loamics est la seule solution du marché qui permet un traitement de bout en bout et automatisé en temps réel, ou continu, des données hétérogènes et massives produites par les industriels. A partir de données réelles, l'industriel crée un jumeau numérique qui lui permettra une représentation de ses processus. Les applications de ce jumeau numérique sont multiples et offrent de nombreuses perspectives à l'industriel qui pourra ainsi visualiser ses processus. Au-delà de rendre possible, puis d'accélérer la mise en place du jumeau numérique, la technologie de Loamics rend ce jumeau numérique dynamique par sa capacité à le maintenir à jour en permanence. Ceci apporte des multiples avantages : Une capacité de simulation avec des données réelles

La possibilité de suivre de manière agile l'évolution des process industriels

Un système d'alerte en temps réel en cas de déviation constatée

Des analyses de performance grâce à l'intelligence artificielle

Un socle d'interopérabilité entre les différentes applications Avec la présence de Loamics sur la marketplace Azure de Microsoft, il est désormais possible dès aujourd'hui, d'intégrer la solution Azure Digitale Twins de Microsoft à Loamics en un seul clic et de déployer une offre complète de jumeau numérique dynamique en « no-code » qui ne nécessite aucun coût d'intégration supplémentaire. Pour Stéphane Bollon, CEO, « Nous avons développé une solution big data unique sur le marché car c'est la seule qui permet d'activer l'intelligence des données tout en permettant une gouvernance réelle. En tant que partenaire de Microsoft, nous sommes toujours fiers de faire évoluer notre collaboration pour offrir encore plus d'innovation et de services à nos clients. Le déploiement d'Azure Digital Twins sur la plateforme Loamics permettant un fonctionnement immédiat est une très bonne nouvelle pour les clients car cela leur évite une lourde et coûteuse phase d'intégration. » Loamics est membre du Digital Twin Consortium A propos de Loamics LOAMICS est une infrastructure technologique PaaS qui assure un traitement de la donnée complètement automatisé, qui valorise la donnée et la rend immédiatement disponible. Loamics, permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité un véritable pilotage « data-driven » et une prise de décision fondée sur le croisement de données intelligentes, fiables et sécurisées. Plus d'informations sur : www.loamics.com À PROPOS D'ENERGISME ENERGISME a développé une solution logicielle SaaS, N'gage, visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de service à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine immobiliers) grâce à l'intelligence des données, ainsi qu'une plateforme PaaS, Loamics dédiée au traitement en temps réel des données massives et hétérogènes. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà plus de 170 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d'informations sur : https://energisme.com/ Contacts ENERGISME Yaël Mamane yael.mamane@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Loris Daougabel / Jennifer Jullia ldaougabel@actifin.fr / jjullia@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



