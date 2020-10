ENERGISME

ENERGISME: Nouvelle étape dans le partenariat de commercialisation avec Econocom.



01-Oct-2020 / 17:45 CET/CEST

Nouvelle étape dans le partenariat de commercialisation avec Econocom Econocom, groupe européen spécialiste de la transformation digitale, a annoncé le déploiement de la plateforme Energisme auprès de l'ensemble de ses clients au travers de son pôle Green & Energy, spécialiste du financement des projets de transformation énergétique. Grâce à ce partenariat, Econocom met désormais à la disposition de ses clients la plateforme de SaaS développée par Energisme aux fonctionnalités étendues et personnalisables afin de les accompagner dans leurs projets de transformation énergétique et d'en assurer le suivi et le financement. Initié début 2020, ce partenariat assure déjà la supervision de plus de 200 sites clients d'Econocom. Le déploiement à grande échelle de cette offre commune, annoncé cette semaine, ouvre ainsi des opportunités de développement importantes. Pour Energisme, cette annonce valide également le bien-fondé de la stratégie de commercialisation indirecte engagée au cours des derniers mois. Sur ce terrain, Energisme a déjà bâti un réseau de partenaires étendu proposant sa solution en marque blanche (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR,.) qui sera au c?ur de la croissance future. Thierry Chambon, Directeur Général d'Energisme déclare : « Nous sommes très fiers d'être désormais intégrés dans l'offre globale d'Econocom Green & Energy. Cette confiance témoigne de la volonté partagée par nos deux entreprises d'apporter une réponse forte aux grands enjeux de performance énergétique auxquels font aujourd'hui face toutes les organisations. En combinant sur une même offre industrialisable, solution technologique de pointe et financements innovants, ce partenariat, déjà bien engagé, devrait tenir toutes ses promesses ». A propos d'ENERGISME Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d'informations sur : https://investir.energisme.fr/ Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr Tel. +33(1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Nicolas Lin nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Energisme : ECONOCOM