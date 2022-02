ENERGISME

Progression du chiffre d'affaires 2021 de 71,3% à 3,46 M? conforme aux attentes Accélération confirmée au second semestre 2021 : +106% Energisme (Euronext Growth Paris/ FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, présente son activité pour l'année 2021. Energisme enregistre un chiffre d'affaires sur l'exercice de 3,46 M?, en hausse de 71,3% par rapport à 2020. L'entreprise observe une forte accélération au second semestre 2021 qui confirme la saisonnalité déjà observée sur les années précédentes. Une fin d'année qui confirme la montée en puissance de la performance commerciale Après un premier semestre en progression de 35%, le second semestre affiche un chiffre d'affaires en croissance de 106% à 2,2 M?. Cette accélération confirme la montée en puissance de la transformation commerciale et valide la stratégie de l'entreprise, confirmant l'intérêt des clients pour les solutions développées. Ce chiffre d'affaires en très nette augmentation est le résultat de la mise en ?uvre des contrats déjà signés pendant la période de pandémie de Covid19 et la signature de nouveaux clients intervenue dans le courant de l'année. Solide progression du MRR Le MRR signé s'établit à fin 2021 à 430 K? avec là encore une progression forte par rapport à la fin de l'exercice 2020 (+30%) correspondant à un ARR signé (2) de plus de 5M?. L'année 2022 permettra de réduire l'écart entre le MRR signé et le MRR facturé et les communications futures se feront ensuite sur la base du MRR facturé uniquement. Ce décalage est très majoritairement dû aux délais de démarrage et de déploiement avec certains clients dans la période troublée de la pandémie de Covid19. En janvier 2022, la société a déjà validé des signatures à hauteur de 25 K? de nouveau MRR déjà facturable. Un montant parfaitement conforme au plan de marche fixé pour atteindre les objectifs du plan stratégique Durant ce premier mois, la société a également renouvelé des contrats avec augmentation de MRR avec des clients historiques. On peut notamment citer le contrat en marque blanche avec le groupe Legrand renouvelé et étendu. Une activité commerciale au rythme soutenu La confiance est aujourd'hui très solide avec un pipeline commercial robuste cumulé sur les deux offres N'Gage et Loamics. La sortie progressive de la période de pandémie permet également à la société d'accélérer sa prospection commerciale avec plus d'une dizaine de démonstrations quotidiennes à des clients et prospects. Dans le contexte actuel, Energisme est parfaitement positionnée pour adresser les piliers majeurs de sa stratégie en adressant les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la santé avec un premier succès en ce début d'année. Après 6 années de développement de technologies très puissantes, l'entreprise est aujourd'hui résolument engagée dans sa transformation commerciale et l'accélération de ses ventes. Des éléments importants viennent renforcer le potentiel de marché adressé avec l'entrée en vigueur en 2022 des réglementations sur les économies d'énergie avec la mise en application du décret tertiaire. L'augmentation très significative du coût de l'énergie et la volonté des entreprises de réduire leur empreinte carbone sont également des éléments d'accélération. Fin 2021 un contrat de distribution de la solution N'Gage a été signé avec le groupe Schneider Electric. Deux premiers contrats couvrant le parc immobilier de deux acteurs majeurs des services ont déjà été signés et d'autres projets sont en discussion avec des acteurs de la grande distribution, des industriels et des acteurs importants de l'immobilier de bureau. Début 2022 le partenariat renouvelé avec Suez Smart Solutions s'amplifie avec un déploiement accéléré de la solution n'Gage. Dans le monde industriel, Energisme continue la mise en place de phases pilotes avec des grands donneurs d'ordres y compris des entreprises du CAC40 et mène des discussions commerciales après des phases pilotes concluantes. Pour le secteur stratégique et souverain de la santé en France, la solution Loamics démontre son intérêt pour les tous les acteurs avec un premier contrat avec deux Centres Hospitaliers et des discussions avancées avec d'autres prospects. Un réseau de partenaires qui se met en marche L'année 2021 a été une année de construction d'un réseau de partenaires de premier plan qui ont, pendant plusieurs mois, pu tester et valider les solutions. Les partenaires intégrateurs commencent à présent à inclure les solutions N'Gage et Loamics dans leurs offres auprès de leurs clients. La solution Loamics sera très prochainement disponible sur le fournisseur de services cloud français Scaleway pour offrir au marché une offre totalement française sur l'hébergement et le traitement de données garantissant la plus grande souveraineté des données pour tous les clients de l'entreprise. La stratégie de développement de l'entreprise continuera de se déployer par l'extension du réseau de partenaires dans le courant du premier semestre en parfaite conformité avec le plan et la stratégie B2B2B annoncée. Tous ces éléments constituent des relais de croissance importants pour les mois à venir et confortent la visibilité pour atteindre les objectifs du plan AMBITION 20-24. Confirmation des objectifs du plan stratégique "AMBITION 20-24" Au regard de ces évolutions favorables portées par une fin d'année 2021 réussie, Energisme confirme pleinement l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique « AMBITION 20-24 ». Pour rappel à l'horizon 2024, le groupe s'est fixé un objectif à 20 M? d'ARR. Cette progression attendue des revenus, combinée à une réduction des charges courantes, doit permettre dès 2022 une amélioration des résultats avec en ligne de mire l'atteinte d'un EBITDA positif dès le premier trimestre 2023. Après cette première étape, la dynamique attendue d'appréciation des marges permettra de dégager un taux d'EBITDA (3) à deux chiffres dès 2024. Monthly Reccurring Revenue' ou 'revenu mensuel récurrent ARR : Annual Recurring Revenues ou revenu récurrent annuel dans le cadre du modèle d'abonnement appliqué à chacune des deux offres du Groupe EBITDA : Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements. Taux d'EBITDA : EBITDA / chiffre d'affaires en % À PROPOS D'ENERGISME ENERGISME a développé une solution logicielle SaaS (N'Gage) visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de service à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine immobiliers) grâce à l'intelligence des données, ainsi qu'une plateforme PaaS (Loamics) dédiée au traitement en temps réel des données massives et hétérogènes. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME fidélise une clientèle grands comptes diversifiée. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d'informations sur : www.energisme.com/investisseurs Contacts ENERGISME Sandrine Cauvin investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia /Loris Daougabel jjullia@actifin.fr/ldaougabel@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr

