ENERGISME: Résultats du premier semestre 2022. Perspectives : une confiance confirmée pour l’avenir.



12-Oct-2022 / 19:14 CET/CEST

Résultats du premier semestre 2022 Dynamique soutenue : chiffre d’affaires en hausse de 42% Programme de rationalisation des charges d’exploitation Perspectives : une confiance confirmée pour l’avenir Objectif annuel de 4,5 M€ de CA 2022 Anticipation d’un EBITDA positif fin du 1er trimestre 2023 Une dynamique amplifiée par le contexte énergétique pour les années à venir Energisme SA présente ses résultats semestriels 2022, qui ont fait l’objet d’une revue limitée des Commissaires aux Comptes. En (k€) S1 2022 S1 2021 Chiffre d’affaires 1 810,2 1 276,3 Produits d’exploitation 3 020,3 2 468,5 Charges d’exploitation dont: (7 502,8) (6 885,8) Autres achats et charges externes (2 149,1) (2 257,4) Charges de personnel (3 988,2) (3 592,2) Dotations aux amortissements et provisions (1 291,7) (962,1) EBITDA (3 118,8) (3 475,9) Résultat d’exploitation (4 482,3) (4 417,3) Résultat financier (71,6) 9,0 Résultat courant (4 554,1) (4 408,0) Résultat net (4 327,8) (4 262,7) Une hausse de plus de 40% du chiffre d’affaires Energisme a enregistré, sur le premier semestre 2022, un chiffre d’affaires de 1,81 M€ en hausse de 42% par rapport au S1 2021. Cette performance est portée par l’entrée en facturation de nouveaux clients et le développement de la base installée qui devrait s’accélérer sur la seconde partie de l’année, traduisant à la fois la solide dynamique d’activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients. Au cours de ce premier semestre, Energisme a également signé des contrats significatifs avec plusieurs grandes enseignes de la grande distribution, des acteurs du facility management et de la fourniture d’énergie. Ces contrats en cours de déploiement participeront à la forte croissance attendue dès le second semestre 2022. Une intensification des efforts commerciaux et rationalisation des charges d’exploitation Les résultats du 1er semestre traduisent les efforts commerciaux, nécessaires pour accompagner le déploiement de ses solutions, et les investissements de R&D en phase dégressive rendue possible par l’automatisation de l’ensemble des process informatiques. Energisme est entrée dans une phase intense de commercialisation de sa solution logicielle de performance énergétique « N’Gage » aujourd’hui pleinement aboutie. Au-delà de l’intensification de ses efforts commerciaux, Energisme a engagé sur le 1er semestre 2022 une démarche de rationalisation de ses coûts d’exploitation, dont les premiers effets devraient commencer à être perceptibles sur le second semestre 2022. La réduction des coûts d’exploitation devrait être au-delà de 25% sur 2023. Globalement, les frais de personnel sont en hausse limitée à 11% tandis que les achats et autres charges externes sont en légère baisse de 5%. L’EBITDA, bien qu’encore négatif sur la période à (3 118,8)K€ est en amélioration de +357K€ avec une tendance forte au redressement sur le second semestre. L’objectif d’un EBITDA positif à la fin du premier trimestre 2023, sous l’effet de la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et de la baisse des charges d’exploitation, est confirmé et reste en ligne avec le plan stratégique « AMBITION 20-24 ». Un recours mesuré à des lignes de financements en fonds propres Au 30 juin 2022, les fonds propres s’établissent à (1 875)K€ et les disponibilités à 336K€. La ligne de financement en fonds propres sur 24 mois, mise en place début 2022 avec Iris, a été clôturée en juillet 2022. Elle portait sur un montant maximum de 10M€ par émission de bons de souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles, dont seulement 2,1M€ ont été souscrits, soit 20% de l’enveloppe totale. Une nouvelle ligne de financement a été mise en place avec Atlas Special Opportunities en juillet 2022, pour un montant maximum de 10M€ sous forme d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA), dont 3M€ ont été tirés. La dynamique commerciale portée par un contexte global de rationalisation des coûts énergétiques, ainsi que les partenariats fructueux, permet d’envisager d’ores et déjà une clôture anticipée de ce dernier financement. Ce dispositif de financement est dimensionné pour en minimiser l’impact pour les investisseurs, tout en permettant l’accélération du développement commercial. Il convient de rappeler que Loamics, Lauréat de l’AMI « Santé numérique » en septembre 2022, s’est vu attribuer une subvention de 2,2 M€ dont une partie doit être versée d’ici la fin de l’année 2022. Confirmation de l’objectif annuel de chiffre d’affaires de 4,5 M€ dans la lignée de « AMBITION 20-24 » Une dynamique soutenue par l’urgence énergétique La seconde partie de l’année devrait confirmer l’accélération de la dynamique enregistrée sur le 1er semestre. Dans les mois à venir, Energisme, désormais organisée autour de ses deux offres de solutions (communiqué du 28/09/22), va renforcer les efforts de commercialisation et bénéficier des synergies des structures internes en support des clients et de leurs besoins majeurs. Le Pôle N’Gage , qui constitue aujourd’hui la grande majorité du portefeuille de clients (plus de 150) répond à des besoins forts et urgents pour réduire les consommations d’énergie et améliorer la performance énergétique des bâtiments et des industries. Au-delà de la proposition technologique forte de ses solutions, Energisme continue de profiter d’un contexte très favorable marqué par les impératifs de réduction des consommations énergétiques imposés par les tensions actuelles sur les prix de l’énergie. Cette tendance structurellement porteuse pour Energisme, renforcée par l’évolution du cadre réglementaire (plan de sobriété énergétique) et le volontarisme des pouvoirs publics, se traduit à travers un niveau soutenu de prises de commandes et la réduction des cycles de décision clients favorable à l’accélération de la croissance.

Le Pôle Loamics , autour de sa solution nouvelle génération de middleware de Master Data Management, déjà référencée sur les market places de Microsoft Azure et d’Amazon Web Services, permet le traitement de bout en bout et en continu de données massives et hétérogènes à des fins d’analyses fiables et de prise de décisions pour tous les secteurs d’activité. Le prix Lauréat pour le projet P4DP (septembre 2022) est la confirmation de la technologie disruptive d’entrepôts de données dynamiques développée par les équipes de Loamics et apporte une vraie légitimité à la solution déployée. Montée en puissance des contrats clients Grâce à la dynamique constatée, le MRR facturé à fin décembre 2022 devrait être supérieur à 450K€. Ainsi l’ARR prévisionnel est porté à plus de 5M€, sans tenir compte du MRR qui se fera tout au long de l’année 2023 avec les entrées de nouveaux clients et la montée en puissance de la base installée. Compte tenu de ces éléments, Energisme est confiant sur sa capacité à afficher un chiffre d’affaires pour l’année 2022 de 4,5 M€, soit une croissance anticipée supérieure à 30% par rapport à 2021. L’atteinte de cet objectif restera associée à un encadrement étroit de la structure de coûts, et de la consommation de trésorerie. Energisme confirme par ailleurs l’ensemble des objectifs du plan stratégique « AMBITION 20-24 ». Pour rappel à l’horizon 2024, le Groupe s’est fixé un objectif de 20 M€ d’ARR associé à un taux d’EBITDA à deux chiffres. À PROPOS D’ENERGISME Energisme a développé et commercialise une solution logicielle SaaS (N’Gage) visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de service à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine immobilier) grâce à l’intelligence des données, ainsi qu’une plateforme PaaS (Loamics) dédiée au traitement en flux continus de données massives et hétérogènes. Fort des atouts technologiques et opérationnels de sa plateforme, Energisme fidélise une clientèle grands comptes diversifiée. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Stephane Ruiz sruiz@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 26 Fichier PDF dépôt réglementaire



