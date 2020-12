ENERGISME: SPIE intègre la plateforme « N'Gage » d'Energisme pour optimiser la performance énergétique des bâtiments.

Dans le secteur de l'énergie, collecter et traiter la donnée implique généralement l'interaction de plusieurs organisations. Il devient alors crucial de développer une intelligence collective et un écosystème collaboratif pour permettre l'accès à la donnée et à son traitement.

Une plateforme numérique unique pour exploiter les données

SPIE Facilities a choisi N'Gage, la plateforme d'Energisme, plateforme numérique unique facilitant l'acquisition et la fusion de données massives et hétérogènes et intégrant des services intelligents de traitement de données. N'Gage permet de détecter les pistes d'optimisation pour réduire les consommations et les factures d'énergie et de développer une valeur économique pour tous les acteurs de l'écosystème. SPIE Facilities a désormais accès à des données intelligentes relatives à la consommation de gaz et d'énergie mises à disposition par GRDF et ENEDIS au travers de leurs API respectives. Ces données sont traitées en dynamique et collectées par N'Gage en temps réel.

Co-construire des solutions d'optimisation énergétiques efficaces

Pour SPIE Facilities, l'enjeu est de co-construire avec ses clients des services innovants pour exploiter au mieux la performance énergétique et environnementale de leur patrimoine immobilier et assurer le confort de leurs occupants. Les équipes ont donc besoin d'accéder en temps réel aux données de consommation de leurs clients et de les rendre intelligentes et opérationnelles afin de les accompagner le plus efficacement dans l'optimisation de leur consommation énergétique. « L'intégration de N'Gage dans nos outils et process est une nouvelle étape pour nous et nos clients dans la mise en ?uvre de notre plateforme Smart FM 360° », précise Cyril Pouet, directeur général de SPIE Facilities. « Nous sommes convaincus de l'importance des outils numériques pour apporter à nos clients des solutions de gestion de leur performance énergétique en temps réel. »

Thierry Chambon, directeur général d'Energisme déclare : « Cette collaboration est une nouvelle illustration des qualités et de la robustesse de notre solution. Nous permettons à nos clients de collecter, d'homogénéiser et d'accéder en temps réel et à grande échelle à des données fiables et enrichies indépendamment de leur format et de leur source, et ce, en quelques heures seulement. Avec SPIE, nous contribuons ainsi significativement à l'amélioration de la performance énergétique et à un futur plus sûr ».