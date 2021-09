ENERGISME

ENERGISME: Sandrine Cauvin rejoint Energisme en tant que Directeur Administratif et Financier.



20-Sep-2021 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Sandrine Cauvin rejoint Energisme en tant que Directeur Administratif et Financier Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la finance, et des marchés actions en particulier, en qualité d'analyste financier, puis de gérante de portefeuille, Sandrine prend ses nouvelles fonctions ce jour. Diplômée de l'Institut Européen des Affaires et du CIIA (Certified International Investment Analyst) de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), Sandrine Cauvin débute sa carrière dans une société de bourse indépendante, Jean-Pierre Pinatton (rachetée par Oddo en 2000) en qualité d'analyste financier sur le secteur des matières premières (métaux et pétrole), elle a ensuite développé ses compétences d'analyste financier dans le domaine de l'énergie chez plusieurs sociétés de services financiers (CCF Securities, KeplerCheuvreux et Raymond James) avant de rejoindre le monde de la gestion d'actifs en intégrant l'équipe de recherche actions du hedge fund français A.D.I. Alternative Investments. Elle a ensuite poursuivi son expérience dans la gestion d'actifs au sein de différentes sociétés de gestion, en se spécialisant ces dernières années sur l'investissement responsable au sein d'Otea Capital de juillet 2018 à septembre 2020. L'expérience de Sandrine dans la fonction Finance acquise en tant qu'analyste financier et gérante d'actifs, sa connaissance du monde des investisseurs et sa spécialisation dans le secteur de l'Energie et de l'ESG1 sont autant d'atouts pour accompagner le changement de dimension et l'accélération de la croissance d'Energisme. Au-delà de la prise en charge de la prise en charge de la Direction Financière de l'Entreprise, Sandrine assure la fonction de responsable des relations investisseurs. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement de la structure managériale amorcé dès début 2021 au niveau de la stratégie, du développement commercial, du marketing et de la communication. Sandrine Cauvin déclare : « Je suis fière de rejoindre l'équipe Energisme. C'est une véritable opportunité de mettre mon parcours professionnel au service de mon engagement en faveur du développement durable. Ces dernières années, je me suis consacrée au monde de l'énergie et de l'ESG1. Mon arrivée chez Energisme me donne aujourd'hui la chance de valoriser cette expertise au sein d'une entreprise en forte croissance qui a déjà démontré sa capacité à aider ses clients à relever les grands défis de la Data et de l'amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Une mission que j'entends conduire en participant au développement des performances financières de l'Entreprise et des relations avec l'ensemble de ses actionnaires qu'ils soient professionnels ou particuliers. » 1ESG - Environnement, Social, Gouvernance A propos d'ENERGISME ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà plus de 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d'informations sur : https://investir.energisme.fr/ Contacts ENERGISME Yaël Mamane yael.mamane@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia/Loris Daougabel jjullia@actifin.fr/ldaougabel@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 19/+33 (1) 56 88 11 16 Relations investisseurs Alexandre Coulier acoulier@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Energisme - nomination DAF FR