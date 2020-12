ENERGISME

ENERGISME: Stéphane Bollon rejoint Energisme en tant que Directeur Général Délégué en charge de la stratégie et du développement commercial.



Stéphane Bollon rejoint Energisme en tant que Directeur Général Délégué en charge de la stratégie et du développement commercial Afin d'accompagner son changement de dimension et d'accélérer sa croissance, Energisme renforce sa structure managériale et annonce ce jour l'arrivée de Stéphane Bollon en tant que Directeur Général Délégué en charge de la Stratégie et du Développement Commercial. Stéphane est titulaire de l'Executive MBA HEC après avoir obtenu un double master en Gestion de projets technologiques et Finance à PolyTech'Nice et l'IAE de Nice. Stéphane débute sa carrière dans le secteur aéronautique. Il y occupe différentes fonctions, toutes à dimension internationale, jusqu'à prendre la direction, en 2012, de l'activité Aerospace pour le groupe AKKA Technologies. De 2015 à mars 2019, Stéphane évolue au sein d'AKKA Technologies ; il devient successivement Directeur Général Adjoint de la Business Unit France puis Directeur Commercial et Stratégie du groupe et Directeur Général de la Business Unit Amérique du Nord. En mars 2019, Stéphane rejoint le groupe Capgemini pour diriger les opérations européennes de Capgemini DEMS, la branche d'ingénierie et manufacturing. L'expérience de Stéphane au sein des sociétés de services, partenaires privilégiées d'Energisme, son expertise de la transformation digitale, sa connaissance des grands-comptes et sa dimension internationale sont autant d'atouts pour réussir les missions qui lui sont confiées. Il s'appuiera sur son riche parcours, pour impulser une nouvelle dynamique commerciale en adressant les grands donneurs d'ordre et en structurant le réseau de partenaires de vente, et ce partout dans le monde. Dans ses nouvelles fonctions, Stéphane aura notamment pour mission d'accompagner le management dans l'accélération de la croissance du Groupe. Stéphane Bollon déclare : « Au cours des 5 dernières années, les équipes d'Energisme ont réalisé un travail formidable qui a permis de bâtir une plateforme logicielle sans concurrence pour répondre aux enjeux des acteurs de la performance énergétique. La priorité est maintenant au déploiement commercial de cette solution. La voie a déjà été ouverte avec la constitution d'un portefeuille de grands comptes de premier plan, qui commence à porter notre croissance grâce à la force de notre modèle SaaS. Des avancées importantes ont également été réalisée sur le terrain de la conquête commerciale avec la constitution d'un solide réseau de partenaires de commercialisation aujourd'hui en place. Les fondamentaux sont là. Ma mission est maintenant de contribuer avec toute mon énergie et mon enthousiasme à la transformation rapide de ces atouts en performances commerciales à la hauteur du potentiel considérable de notre marché et des attentes de tous les investisseurs qui nous ont accordé leur confiance. » A propos d'ENERGISME Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d'informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr Tel. +33(1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Nicolas Lin nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



