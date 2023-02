ENERGISME

ENERGISME: UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE CONJUGUÉE A UNE RÉDUCTION DES COÛTS



07-Fév-2023 / 19:44 CET/CEST

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE CONJUGUÉE A UNE RÉDUCTION DES COÛTS Energisme anticipe un MRR de 700 K€ en décembre 2023 et une rentabilité opérationnelle sur le premier semestre 2023, en renforçant la dynamique de croissance constatée sur 2022, tout en réduisant les dépenses. Le niveau de développement technologique atteint en début d’année 2023, par Energisme, a permis une réduction des coûts de personnel de 40% et des coûts d’hébergement cloud de 50% sur 12 mois glissants. « Ma nomination au poste de Directeur Administratif et Financier s’inscrit dans la démarche d’Energisme de devenir, puis de demeurer une entreprise technologique de croissance rentable. » affirme Pascal Ghoson, DAF d’Energisme depuis janvier 2023. Les solutions d’automatisation déployées tout au long de l’année 2022 nous permettent d’ores et déjà d’accélérer notre production et nos processus de développement logiciel avec un triple enjeu : Technologique : continuer d’enrichir le catalogue de briques fonctionnelles supplémentaires pour garnir la gamme actuelle N’Gage

Commercial : renforcer notre croissance organique en augmentant le chiffre moyen par client

Financier : augmenter notre productivité en industrialisant nos offres, ce qui permet une réduction de charges À PROPOS D'ENERGISME Energisme est la plateforme logicielle au cœur de l'intelligence énergétique à destination des acteurs publics, tertiaires et industriels pour maîtriser leur consommation énergétique. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.



