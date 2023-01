ENERGISME

ENERGISME: calendrier de communication 2023



27-Jan-2023 / 08:00 CET/CEST

Energisme publie son calendrier de communication 2023 (Toutes les publications sont après bourse) Chiffre d’affaires 2022 Le 30 janvier 2023 Résultats 2022 Le 19 avril 2023 Chiffre d’affaires S12023 Le 27 juillet 2023 Résultats S12023 Le 25 octobre 2023 Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire À PROPOS D’ENERGISME La raison d’être d’Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace. Energisme a ainsi développé une plateforme de préparation de la data qui est commercialisée sous la marque Loamics. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Pascal Ghoson pascal.ghoson@energisme.com Relations presse financière Julie Garry Papin jpapin@assetcom.fr Relations investisseurs Laurence Costes lcostes@assetcom.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



