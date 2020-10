ENERGISME : réduit (un peu) ses pertes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Energisme a publié une perte de 2,83 millions d'euros au premier semestre 2020, contre une perte de 2,95 millions d'euros un an plus tôt. L'EBITDA s'améliore lui aussi légèrement, mais reste négatif, passant à -2,43 millions d'euros au semestre dernier, après -2,9 millions l'an dernier à la même époque. Le chiffre d'affaires est lui en augmentation de 51% et s'établit à 957 500 euros, quand le revenu mensuel récurrent (MRR) a gagné 60% pour passer de 162 000 euros à 260 000. Energisme affirme aborder les prochains mois avec confiance et vise un MRR de 400 000 euros en décembre 2020.