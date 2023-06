ENERGISME

ENERGISME: réussit la restructuration de sa dette fiscale et sociale



22-Juin-2023 / 21:43 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Energisme réussit la restructuration de sa dette fiscale et sociale ENERGISME annonce la conclusion d'un accord avec l'administration fiscale et sociale dans le cadre de la renégociation de son passif. Cet accord porte sur la restructuration de sa dette, d'un montant total de 3,9 millions d'euros, sur une période de 30 mois. Cette initiative est une étape clé du plan de réorganisation global de la société et de l’étalement de sa dette qui sera absorbée par sa future croissance. L'étalement de cette dette permettra à Energisme de trouver le juste équilibre entre financement de son développement et remboursement de sa dette avec ses ressources financières. « La réussite de cette restructuration témoigne de la confiance que les organismes publics nous accordent. » déclare Pascal Ghoson, Directeur Administratif et Financier d’Energisme. À PROPOS D’ENERGISME Energisme est la plateforme logicielle, au cœur de l’intelligence énergétique à destination des acteurs publics, tertiaires et industriels pour maîtriser leur consommation énergétique. Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur :Investisseurs - Energisme CONTACTS ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Pascal Ghoson pascal.ghoson@energisme.com Relations institutionnelles Relations médias Stratégie digitale Gabriel Rafaty gr@aimpact.net Relations investisseurs Laurence Costes lcostes@assetcom.fr Relation presse financière Julie Garry Papin jpapin@assetcom.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : ENERGISME: réussit la restructuration de sa dette fiscale et sociale