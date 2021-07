Energisme S A : Activité du premier semestre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2021

L'atteinte d'un MRR de 400K€ conduit à lui seul et après quelques mois de déploiement, à un chiffre d'affaires glissant sur 12 mois de 4,8 Millions d'euros auxquels s'ajoutera le chiffre d'affaires généré sur la même période.

De solides moteurs pour l'accélération commerciale au second semestre, ainsi que des premières signatures attendues sur Loamics

Au-delà de la saisonnalité traditionnellement favorable sur la seconde partie de l'année, plusieurs moteurs devraient venir soutenir l'accélération commerciale d'Energisme.

Sur le terrain des offres, Energisme va continuer à profiter de la dynamique de sa plateforme N'Gage, dédiée à l'automatisation et au pilotage en temps réel de la performance énergétique.

Loamics, lancée en mars 2021, filiale à 100% d'Energisme et offrant une Infrastructure logicielle spécialisée dans le traitement de la data de bout en bout, s'imposera de plus en plus comme une solution unique d'automatisation et d'industrialisation totale de la préparation et du traitement de la donnée en continu et en temps réel. Cette proposition de valeur, sans réelle concurrence identifiée, élargit considérablement les marchés adressables par Energisme avec un investissement limité et l'appui du réseau de partenaires indirects déjà en place.

Les signatures attendues au cours des prochains mois viendront démultiplier le potentiel de croissance et accélérer le rythme de développement de Loamics. Plusieurs pilotes, rapidement industrialisables sur la plateforme sont en cours, dont l'un avec un grand industriel de l'aéronautique et l'autre avec un des tous premiers acteurs mondiaux de l'énergie.

Energisme et Loamics présents sur les places de marché des deux plus grands fournisseurs mondiaux de Cloud : MICROSOFT AZURE et

AMAZON WEB SERVICES

Au cours du second semestre, N'Gage et Loamics continueront également à profiter de la montée en puissance de leur réseau de partenaires intégrateurs et ESN de premier plan (Capgemini, CGI, Accenture…) ainsi que des partenariats noués en marque blanche (Legrand, Suez, Gazprom, Spie...).

L'intégration des offres d'ici quelques semaines dans la Market Place AMAZON WEB SERVICES sera également un vecteur très important de croissance commerciale et s'ajoutera à celles disponibles sur MICROSOFT AZURE. Energisme et Loamics seront ainsi présents sur les deux plus grandes places de marché des deux plus grands fournisseurs mondiaux de cloud.

Confirmation de l'objectif annuel de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 M€

Au regard de ces perspectives favorables, Energisme réaffirme avec confiance son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 M€ correspondant à une croissance attendue supérieure à 75%. L'atteinte de cet objectif, communiqué en juin, restera associée à un encadrement étroit de la structure de coûts et de la consommation de trésorerie.

Aux vues de ces perspectives favorables, Energisme envisage à ce jour, pour financer son développement de favoriser le recours à l'endettement auprès de ses partenaires financiers, les éventuels autres modes de financement dépendront des conditions de marché. Les actionnaires historiques, le Conseil d'Administration ainsi que le Management d'Energisme sont entièrement confiants dans le développement de l'Entreprise qu'ils savent totalement décorrélé des derniers mouvements boursiers. Suite à ces mouvements, une analyse Euronext est en cours pour établir un état précis de l'actionnariat d'Energisme.

2

Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,

sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon