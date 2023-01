Energisme S A : Nomination de Pascal Ghoson en qualité de Directeur Administratif et Financier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, 9 janvier 2023

Pascal Ghoson, un ancien de Rothschild & Co

à la tête de la fonction finance de l'éditeur de logiciel Energisme

Energisme SA (Code ISIN : FR0013399359) annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de Pascal Ghoson en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Pascal Ghoson soutiendra Thierry Chambon, Directeur Général, dans le pilotage de la croissance organique et de la croissance externe dans un secteur énergétique en pleine effervescence.

Pascal Ghoson, fort de ses expériences au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co, à Londres et à Paris pour le compte de clients Français et Internationaux, et de son passé d'entrepreneur vient ainsi renforcer la gouvernance opérationnelle afin d'accompagner le développement et la structuration d'Energisme, dans un contexte où la maîtrise des consommations

d'énergie est plus que jamais devenue un axe stratégique pour l'activité de tous les acteurs économiques, publics comme privés.

Pascal Ghoson continuera à travailler aux ajustements des charges variables et fixes, afin de confirmer l'EBITDA positif sur le premier semestre 2023. Il opérera également l'identification d'autres sources de financement en remplacement du financement actuel d'Atlas Capital afin de renforcer la structure financière et accompagner l'accélération de la croissance organique et externe de l'entreprise.

À PROPOS D'ENERGISME

La raison d'être d'Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace.

La solution d'Energisme est distribuée également en marque blanche auprès de tous les acteurs, publics ou privés, confrontés aux enjeux de la performance énergétique en consolidant la data dans une interface unique, laquelle automatise les analyses et apporte des réponses sur mesure au pilotage de la performance énergétique.

Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché

Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

Plus d'informations sur : Investisseurs - Energisme

Contacts

ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Thierry Chambon Julie Papin Laurence Costes investisseurs@energisme.com jpapin@assetcom.fr lcostes@assetcom.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. 06 03 55 66 97 Tel. 06 20 41 46 08

