Energous Corporation développe la technologie d'alimentation sans fil WattUp, composée de puces à semi-conducteurs, de commandes logicielles, de conceptions matérielles et d'antennes, qui permet de recharger les appareils électroniques par radiofréquence (RF). Sa solution WattUp est une technologie qui prend en charge la recharge par contact et à distance basée sur la technologie de recharge par radiofréquence. Cette solution se compose principalement de circuits intégrés de contrôleurs d'émetteurs, d'amplificateurs de puissance et de récepteurs, ainsi que de nouvelles conceptions d'antennes, de prototypes d'applications et d'algorithmes logiciels exclusifs. La société propose d'anciennes technologies de charge à base de bobines de première génération dans les domaines de l'alimentation, de la détection des dispositifs étrangers, de l'Internet des objets (IoT), des maisons intelligentes, des villes intelligentes et des dispositifs médicaux. Elle développe également des technologies de transfert d'énergie sans fil (WPT) basées sur le silicium et des conceptions de référence personnalisables, et fournit une assistance réglementaire mondiale, une chaîne d'approvisionnement, des ventes et une assistance technique à des clients internationaux.

Secteur Equipements et composants électriques