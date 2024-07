Energy Absolute Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui fabrique et distribue de l'huile de palme brute, des produits biodiesel et de la glycérine, exploite des centrales électriques renouvelables et développe, fabrique et distribue des batteries électriques. Son segment comprend la fabrication et la distribution d'huile de palme brute, de biodiesel et de glycérine pure ; la fabrication et la distribution d'électricité à partir de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et de la biomasse ; la consultation dans le cadre de projets concernant l'énergie électrique alternative ; la fabrication et la distribution de véhicules électriques ; la fabrication et la distribution de batteries et de sièges sociaux, et d'autres activités. L'entreprise produit et distribue du biodiesel (B100), de la glycérine pure et des produits dérivés. Elle produit et distribue de l'énergie électrique solaire. La société exploite quatre projets de centrales solaires d'une capacité de production totale de 278 mégawatts et huit projets de centrales éoliennes d'une capacité de production totale de 386 mégawatts.