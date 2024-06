Energy and Water Development Corp. est une société de services d'ingénierie. La société est une plateforme d'externalisation de technologies vertes axée sur des solutions durables en matière d'eau et d'énergie. La société construit des systèmes d'eau et d'énergie à partir de technologies, en utilisant sa configuration de systèmes en instance de brevet et son savoir-faire technique pour personnaliser les solutions afin de répondre aux besoins de ses clients. Elle propose des services de conception, de construction, de maintenance et de conseil spécialisé aux entreprises privées, aux entités gouvernementales et aux organisations non gouvernementales (ONG) pour l'approvisionnement durable en énergie et en eau. Ses produits comprennent les systèmes de génération d'eau atmosphérique (AWG) hors réseau EAWD, les systèmes de purification d'eau hors réseau EAWD, les stations de recharge de véhicules électriques hors réseau EAWD et les systèmes d'alimentation électrique hors réseau EAWD. Les systèmes AWG hors réseau d'EAWD sont conçus pour disposer d'une alimentation électrique interne et d'une capacité de production d'énergie. Ses systèmes AWG hors réseau EAWD produisent de l'eau potable même dans des conditions climatiques très sèches et chaudes.

Secteur Services et équipements environnementaux