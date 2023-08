Energy Fuels Inc. est une société spécialisée dans les minéraux critiques. La société se consacre à l'extraction d'uranium conventionnelle et par récupération in situ (ISR), à la récupération et à la vente d'uranium provenant de propriétés minières, au recyclage de matériaux contenant de l'uranium générés par des tiers, ainsi qu'à l'exploration, à l'octroi de permis et à l'évaluation de propriétés d'uranium aux États-Unis. Dans le cadre de ces activités, la société acquiert, explore, évalue et, le cas échéant, autorise des propriétés d'uranium. Son produit final, le concentré d'oxyde d'uranium (U3O8), est vendu à des clients qui le transforment en combustible pour réacteurs nucléaires. Elle produit du pentoxyde de vanadium (V2O5), ainsi que de l'uranium. Elle produit également des matériaux avancés à base de terres rares à l'usine de White Mesa. Ses activités minières comprennent l'usine, des projets miniers conventionnels et deux projets miniers de récupération in situ (ISR). Les projets ISR comprennent le projet Nichols Ranch et le projet ISR Alta Mesa, tous deux en attente.

Secteur Uranium