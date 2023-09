Energy One Limited est un fournisseur indépendant de logiciels et de services pour les marchés internationaux du commerce de gros de l'énergie, basé en Australie. L'activité principale de la société est le développement et la fourniture de logiciels et de services, ainsi que le commerce de l'énergie et les services de conseil associés aux sociétés d'énergie et aux services publics. Le secteur d'activité de la société est l'industrie des logiciels pour l'énergie. Ses secteurs géographiques comprennent l'Australasie et le Royaume-Uni/Europe. Les logiciels et services de la société comprennent des services de conseil, des solutions de gestion des risques liés à la demande, egssPort, EnergyOffer, enFlow, enPrice, enTrader, enVoy, EOT, eZ-Ops, des services de production, NemSight, des services gérés, pypIT, SimEnergy, des assurances contre les pannes de centrales, des solutions de gestion des risques liés aux conditions météorologiques et des services mondiaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'entreprise sert un large éventail de clients dans le monde entier, notamment des détaillants en énergie, des producteurs, des utilisateurs, des clients et des négociants, allant des start-ups aux multinationales de l'énergie.

