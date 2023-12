Energy Plug Technologies Corp. a annoncé la nomination de Neil Simmonds au poste de directeur de la technologie et de Cec Primeau au poste de conseiller spécial du conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Neil Simmonds est un vétéran des technologies propres, ayant conçu et étudié des systèmes de batteries lithium-ion au cours des 25 dernières années pour des entreprises telles que Fisker, Ford et GM, ainsi que pour les marchés de consommation, y compris Sony, Phillips, Lucent et Bell Labs.

Neil a été le fondateur et le directeur technique de Corvus Energy et de Mountain Power, où il a contribué au développement de la première batterie portable commerciale pour Moli Energy (Molicel). M. Simmonds est un pionnier des technologies des batteries et détient 70 brevets différents pour la conception et le contrôle des batteries. Visionnaire en matière de stratégie, Neil a dirigé des équipes complexes et mis au point des batteries très performantes et rentables pour les secteurs de l'automobile et de la marine.

En outre, Neil possède une expertise reconnue en matière de logiciels de modélisation de batteries et de groupes motopropulseurs, de surveillance des cellules pour les circuits intégrés et de prévention de l'emballement thermique. Le pedigree de Neil est inégalé et ajoute une expérience considérable à la feuille de route d'Energy Plug en matière de fabrication, d'assemblage et de recherche et développement. M. Cec Primeau, cadre supérieur depuis 25 ans, a occupé des postes chez A&W Canada et PWC, et plus récemment chez Corvus Energy, où il a développé la plus grande solution d'énergie de batterie marine au monde, actuellement utilisée à l'échelle internationale sur des ferries, des remorqueurs et des super yachts.

M. Primeau a également été un conseiller actif auprès d'Alacrity Canada, une entreprise canadienne qui s'attache à créer un solide écosystème technologique dans ses sept bureaux mondiaux, en commercialisant l'accélération et la transition vers une économie nette zéro.