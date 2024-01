Communiqué officiel de ENERGY RECOVERY, INC.

Energy Recovery, Inc. (Nasdaq : ERII), un leader mondial reconnu des technologies d'efficacité énergétique, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Moon en qualité de président-directeur général de la Société. M. Moon occupait le poste de président-directeur général par intérim depuis octobre 2023, il continuera de siéger au Conseil d'administration.

« M. Moon est le bon dirigeant pour stimuler notre croissance à long terme », a déclaré la présidente du Conseil d’administration Pamela Tondreau. « Le Conseil d’administration a mené une recherche approfondie et a convenu à l'unanimité que M. Moon possédait l’expérience et les compétences dont a besoin la société alors que nous nous concentrons sur la commercialisation de nouvelles applications de notre plateforme technologique PX. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa vaste expérience en tant que dirigeant dans les technologies commerciales et industrielles, notamment la réfrigération CO 2 et ses dérivés. »

M. Moon a déclaré : « Je tiens à remercier le Conseil d’administration pour son vote de confiance, ainsi que Robert Mao et toute l’équipe d’Energy Recovery pour avoir bâti une société solide, bien positionnée pour poursuivre sa croissance. J’ai une confiance énorme dans la capacité unique de la société à concevoir une technologie fiable et de confiance. »

Il a ajouté : « Je suis honoré de diriger notre équipe de calibre mondial alors que nous tirons profit de nos opportunités de croissance dans la réfrigération et le traitement des eaux usées. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec nos nombreuses parties prenantes au cours des prochains mois alors que nous consolidons notre position d’innovateur technologique de premier plan, créant de la valeur pour les clients et des résultats financiers pour les actionnaires. »

M. Moon, qui a plus de 25 années d’expérience en leadership dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies commerciales et industrielles, a rejoint le Conseil d’administration d'Energy Recovery en juillet 2023. Il occupait précédemment le poste de président de Carrier Commercial Refrigeration (CCR), une division de Carrier Global Corporation. CCR est un fournisseur de premier plan de services et systèmes de réfrigération CO 2 clés en mains très efficaces pour les segments de la distribution, du traitement et du stockage alimentaires, ainsi que le secteur pharmaceutique, dans la région EMEA et en Asie. En tant que président de CCR, M. Moon a développé et commencé à mettre en œuvre une stratégie à long terme pour l’activité au chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, il a recomposé son équipe de direction et favorisé le développement culturel, obtenant une amélioration à deux chiffres des bénéfices malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. Avant CCR, il a travaillé comme conseiller pour Ares Management LLC dans le cadre de l’acquisition de CoolSys et comme directeur de cette dernière après l'acquisition.

Au cours de sa carrière, M. Moon a été président et chef de l’exploitation de Heatcraft Worldwide Refrigeration, une division de Lennox International, Inc., où il a joué un rôle central entre 2006 et 2017. Au cours de cette période, Heatcraft était l’équipementier leader mondial du matériel de réfrigération commerciale. M. Moon a rejoint Lennox International, Inc. en 1998, entreprise dans laquelle il a occupé divers postes de direction aux États-Unis, à Singapour et en Australie. Il a par ailleurs occupé divers postes de direction dans de prestigieuses entreprises comme Allied Signal, Inc., Case Corporation et Tenneco Oil Company aux États-Unis, à Hong Kong, à Taïwan et en Allemagne.

À propos d’Energy Recovery

Energy Recovery (Nasdaq : ERII) est un leader mondial reconnu des technologies d'efficacité énergétique. Nous nous basons sur notre plateforme technologique d'échangeur de pression pour concevoir et fabriquer des solutions fiables et très performantes, qui génèrent des réductions de coûts et améliorent l'efficacité énergétique dans plusieurs secteurs d'activité. Avec une base solide dans l'industrie du dessalement, Energy Recovery propose depuis plus de 30 ans, à ses clients dans le monde entier, des solutions transformatrices qui améliorent l'efficacité opérationnelle et ont des incidences positives sur l'environnement. Basée dans la baie de San Francisco, Energy Recovery dispose d’installations de fabrication, de recherche et de développement en Californie et au Texas, et offre un support commercial et technique sur site, disponible dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter energyrecovery.com.

Énoncés prospectifs

Certains sujets abordés dans le présent communiqué de presse sont des “énoncés prospectifs” au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Fondés sur les informations dont nous disposons à ce jour et sur les convictions, suppositions, estimations ou projections de la direction, ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’événements ou de résultats futurs. Les risques et incertitudes potentiels ainsi que tout autre facteur susceptible d’avoir été évoqué dans les présentes concernant les risques et incertitudes des activités de la Société, et les risques mentionnés dans la rubrique “Risk Factors” (Facteurs de risque) du Formulaire 10-K de la Société déposé auprès de la Commission américaine de contrôle des opérations boursières (la “SEC“) pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, ainsi que d’autres rapports déposés par la Société auprès de la SEC de temps à autre. Étant donné que ces énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes, les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement des prévisions formulées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont formulés en date d'aujourd'hui, et la Société rejette toute obligation de mise à jour de ces énoncés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240122773828/fr/