Energy Resources of Australia Ltd est une société basée en Australie. Les principales activités de la société consistent à réhabiliter le site. La zone de la mine Ranger de la société est située à environ huit kilomètres (km) à l'est de Jabiru et à environ 260 km à l'est de Darwin, dans le Territoire du Nord de l'Australie. La société détient également le titre de propriété de la concession minière de Jabiluka. La zone de la mine de Ranger et la concession minière de Jabiluka sont situées sur des terres aborigènes et sont entourées par le parc national de Kakadu, mais en sont séparées. La mine d'uranium de Ranger s'étend sur environ 79 kilomètres carrés et est entourée par le parc national de Kakadu, qui s'étend sur environ 20 000 kilomètres carrés, mais en est séparé. Les ressources minérales de Jabiluka sont estimées à environ 137 100 tonnes d'oxyde d'uranium.