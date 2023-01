Energy confirme ses prévisions ; les revenus de 2022 s'envolent

(Alliance News) - Energy Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec une croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires en glissement annuel, passant de 51,5 millions d'euros l'année précédente à 126 millions d'euros.

Comme l'explique l'entreprise, ce chiffre reflète le positionnement stratégique sur le marché atteint par l'entreprise dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie. Energy a atteint les objectifs fixés dans les prévisions pour 2022 divulguées lors de l'introduction en bourse, avec la consolidation et la poursuite de l'expansion de sa présence sur le marché des systèmes de stockage Small&Large et l'enregistrement d'une croissance significative dans les systèmes extra-large.

Au 31 décembre 2022, Energy fait état d'une marge d'Ebitda de plus de 20 %, dépassant les estimations divulguées lors de l'introduction en bourse. Ce chiffre reflète une augmentation des prix des produits par rapport à la clôture de 2021, en partie due à la tendance inflationniste mondiale qui a caractérisé l'année dernière. La marge plus élevée, par rapport aux prévisions pour 2022 - qui prévoyaient une marge d'Ebitda comprise entre 16 % et 18 % - est en partie due à un nouveau report de certains coûts de matières premières au second semestre 2022, qui seront ensuite réabsorbés au cours de 2023.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 s'élevait à 26 millions d'euros, en ligne avec les prévisions de la société et augmentant encore au cours des premières semaines de 2023, " confirmant l'intense activité commerciale développée au cours de 2022, préparatoire à la phase de 'go-to-market' qui sera mise en œuvre en 2023 ", commente la société.

En termes de croissance par lignes externes, l'activité d'interlocution et de scouting avec des cibles potentielles se poursuit, selon les lignes stratégiques déclarées lors de l'introduction en bourse.

Au vu des résultats préliminaires pour 2022, des initiatives commerciales et des lancements de nouveaux produits mis en œuvre et en cours, ainsi que de la phase de démarrage avancée du processus d'internalisation de la production, la direction de la société estime pouvoir confirmer les prévisions pour 2023-2024 communiquées lors de l'introduction en bourse.

Davide Tinazzi, cofondateur et PDG d'Energy, a déclaré : "L'année 2022 a confirmé la croissance significative de la société, conformément à nos attentes, avec des revenus qui ont plus que doublé. Nous restons ambitieux et très confiants quant à l'expansion de notre activité en 2023 également, compte tenu des estimations de croissance de notre marché cible, de l'expansion de notre capacité de production et de l'augmentation de notre présence dans la chaîne d'approvisionnement liée aux systèmes avancés de stockage d'énergie."

L'action d'Energy a clôturé mardi en baisse de 1,8 % à 2,70 euros par action.

