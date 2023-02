Energy crée une coentreprise avec la société chinoise Pylon Technologies

(Alliance News) - Energy Spa a annoncé mardi qu'elle a signé un important accord stratégique pour former une coentreprise avec Pylon Technologies Europe Holding BV, une filiale à part entière enregistrée aux Pays-Bas de Pylon Technologies Co. Ltd.

Pylon Technologies est cotée à la Bourse de Shanghai et a une capitalisation d'environ 46 milliards CNY, soit environ 6,6 milliards USD, et fait partie des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion cycliques stationnaires pour le stockage d'énergie à partir de sources renouvelables.

"Les deux entreprises collaborent depuis 10 ans et toutes deux ont été les pionnières de la technologie lithium-fer-phosphate - sans cobalt - qui devient de plus en plus la technologie de choix en raison de ses caractéristiques plus sûres et plus durables par rapport aux autres technologies de batteries au lithium", explique Energy.

L'objectif de la JV est de renforcer l'activité commune en Europe par le biais d'une société nouvellement créée, détenue par les deux entreprises, pour la production et la commercialisation de batteries au lithium en Europe. La JV sera une société de droit italien, avec un siège social et une production dans une zone dédiée, sur le site d'Energy à Sant'Angelo di Piove di Sacco, où l'entreprise dispose d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés pour ses activités.

Pylontech EU détiendra une participation de 70 % dans la JV, tandis qu'Energy en détiendra 30 %. L'investissement initial s'élèvera à 10 millions d'euros, dont 7 millions seront supportés par Pylontech EU et 3 millions par Energy. L'accord prévoit que les décisions stratégiques et extraordinaires seront prises à l'unanimité.

La gouvernance sera confiée à un conseil d'administration de trois membres, dont deux seront nommés par Pylontech EU et un en tant que directeur général par Energy.

La JV constitue la seule base opérationnelle européenne de Pylon Technologies, qui développe la plupart de ses activités en Europe, et dont Energy représente l'un des plus importants partenaires commerciaux et technologiques.

Le PDG d'Energy, Davide Tinazzi, a déclaré : "C'est avec une grande satisfaction que nous informons toutes les parties prenantes de la signature de l'accord de joint venture pour la production et la commercialisation de batteries au lithium de fabrication italienne avec une technologie sans cobalt. Cet accord représente un pilier important dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance communiquée lors de l'introduction en bourse. Nous connaissons un élan économique extraordinaire et nous sommes convaincus que le renforcement de notre partenariat avec Pylontech nous permettra de saisir les opportunités sur les marchés européens et américains, où Energy est déjà présente".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

