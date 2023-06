(Alliance News) - Energy Spa a annoncé vendredi avoir reçu l'autorisation des institutions compétentes pour construire la première usine italienne qui accueillera la phase 2 du projet gigafactory, c'est-à-dire l'expansion de la production de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie à partir de sources renouvelables.

La production concerne les batteries lithium-fer-phosphate sans cobalt, nécessaires au stockage de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en particulier les panneaux photovoltaïques. La production de la phase 2 est notamment destinée au marché européen.

La gigafactory sera construite à côté du siège opérationnel actuel d'Energy, Via Zona Industriale 10 à Sant'Angelo di Piove di Sacco, dans la province de Padoue, où sont installées les lignes de production de la phase 1, caractérisées par une capacité de production de 600 à 800 batteries par jour, soit une capacité de stockage de 3 à 4 mégawattheures. Le nouveau bâtiment sera construit sur une surface totale de 11 433 mètres carrés, dont 9 523 mètres carrés seront consacrés à la production et au stockage, le reste étant réservé aux bureaux. La capacité de production sera de l'ordre de plusieurs gigawattheures par an, multipliée par 10 par rapport à la phase 1 ; la mise en service des lignes est prévue pour 2025. Le bâtiment sera alimenté par de l'énergie verte, produite par les toits photovoltaïques des parkings, et aura des standards technologiques très élevés.

Davide Tinazzi, PDG d'Energy, a déclaré : "Nous accélérons nos projets et nous sommes heureux de donner un signal d'engagement fort au marché et à nos actionnaires bien avant la date prévue. Avec la gigafactory, Energy devient la seule entreprise italienne capable de réaliser en interne à la fois le système de stockage d'énergie et les batteries de stockage. Les batteries qui seront fabriquées dans la gigafactory d'Energy se caractériseront par les normes les plus élevées en matière de performance, d'environnement et de sécurité. Elles permettront d'équiper les systèmes de stockage Made in Italy qui permettront aux familles et aux entreprises de participer activement à la transition énergétique qui, grâce à l'énergie solaire, contribuera de manière décisive à l'économie des factures et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.