Factbox : Les trois principaux problèmes qui entravent les discussions sur la relance de l'accord nucléaire iranien

Un haut fonctionnaire européen faisant la navette entre les parties a déclaré le 8 août qu'une offre "finale" avait été proposée et qu'une réponse était attendue dans les semaines à venir.

Alors que Téhéran et Washington sont déterminés à poursuivre la diplomatie, les points de friction très litigieux sont les suivants :

TRACES D'URANIUM

L'Iran insiste sur le fait que le pacte nucléaire ne peut être sauvé que si l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) abandonne ses affirmations sur les travaux nucléaires de Téhéran. Washington et les autres puissances occidentales considèrent que la demande de Téhéran n'entre pas dans le cadre de la relance de l'accord.

En juin, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, composé de 35 pays, a adopté à une écrasante majorité une résolution, rédigée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui reprochait à l'Iran de ne pas avoir expliqué les traces d'uranium trouvées dans trois sites non déclarés.

L'Iran a réagi en poursuivant l'expansion de ses activités souterraines d'enrichissement de l'uranium en installant des cascades de centrifugeuses avancées plus efficaces et en retirant la quasi-totalité des équipements de surveillance de l'AIEA installés dans le cadre de l'accord de 2015.

L'AIEA n'a pas eu accès aux données recueillies par ces caméras, qui restent en Iran, depuis plus d'un an. M. Grossi a déclaré que plus de 40 caméras de l'AIEA continueraient à fonctionner dans le cadre de la surveillance de base en Iran qui a précédé l'accord de 2015.

Les puissances occidentales s'inquiètent de plus en plus du fait que l'Iran se rapproche de la possibilité de faire un sprint vers la fabrication d'une bombe nucléaire. L'Iran nie toute ambition de ce type.

GARANTIES CONTRAIGNANTES

Téhéran cherche des garanties qu'"aucune administration américaine" ne reviendra sur un pacte relancé.

Mais le président Joe Biden ne peut pas le promettre car l'accord nucléaire est une entente politique non contraignante, et non un traité juridiquement contraignant.

Le président de l'époque, Donald Trump, a retiré Washington de l'accord en 2018 et a réimposé des sanctions à l'Iran, qui avait accepté en 2015 de limiter son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions des États-Unis, de l'UE et de l'ONU.

Le pacte, négocié sous l'ancien président américain Barrack Obama, n'était pas un traité car le président démocrate n'avait aucun moyen d'obtenir l'approbation du Sénat américain.

De nombreux sénateurs républicains détestent le pacte nucléaire et même certains démocrates s'y opposent.

Téhéran a proposé certaines solutions, selon deux responsables iraniens, comme des pénalités financières pour les entreprises occidentales qui pourraient mettre fin à leurs contrats avec Téhéran si Washington abandonne à nouveau l'accord.

LA GARDE D'ÉLITE IRANIENNE

Les grandes lignes de l'accord relancé ont été essentiellement convenues en mars après 11 mois de pourparlers à Vienne.

Mais les pourparlers ont ensuite été rompus, en grande partie à cause de la demande de Téhéran que Washington retire son corps d'élite des gardiens de la révolution (IRGC) de la liste des organisations terroristes étrangères (FTO) des États-Unis et du refus de Washington de le faire.

L'IRGC est la force militaire la plus puissante d'Iran, dotée d'un poids politique et d'un empire industriel, qui rend compte directement au leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

En juin, un responsable iranien et un responsable européen ont déclaré que la demande avait été retirée de la table pour donner une chance à la diplomatie. Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que l'Iran avait accepté de discuter de la question une fois le pacte de 2015 relancé, mais qu'il avait demandé en contrepartie la levée des sanctions sur certaines unités économiques des Gardes.