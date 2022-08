La Californie fixe de grands objectifs pour l'éolien offshore

Lors d'un vote unanime, les cinq membres de la Commission californienne de l'énergie (CEC) ont adopté un objectif de 3 000 à 5 000 mégawatts (MW) d'éoliennes offshore d'ici 2030 et de 25 000 MW d'ici 2045, a déclaré l'agence dans un communiqué.

La Californie a l'un des objectifs les plus agressifs du pays en matière de changement climatique, mais son incursion dans l'éolien offshore a pris du retard par rapport aux États de la côte Est comme New York, le New Jersey et le Massachusetts, où l'industrie est plus mature.

Les projets au large de la côte californienne nécessiteraient l'utilisation de turbines flottantes, une technologie émergente, en raison de la profondeur du plateau continental extérieur dans l'océan Pacifique.

Dans une déclaration, la CEC a déclaré que l'éolien offshore aiderait l'État à atteindre son objectif de décarbonisation du secteur de l'électricité d'ici 2045, car il peut produire de l'énergie après le coucher du soleil.

"Cette ressource remarquable produira de l'électricité propre 24 heures sur 24 et nous aidera à nous éloigner le plus rapidement possible des énergies à base de combustibles fossiles tout en assurant la fiabilité du réseau", a déclaré David Hochschild, président de la CEC, dans un communiqué.

La CEC avait été chargée par une loi de l'État adoptée l'année dernière de quantifier la quantité maximale d'énergie éolienne offshore qui serait réalisable d'ici 2030 et 2045.

Le Business Network for Offshore Wind, un groupe industriel, a déclaré que cet objectif était "le plus important et le plus ambitieux de tous les États en matière d'éolien offshore".

L'administration Biden a pour objectif national de générer 30 GW d'énergie à partir de l'éolien offshore d'ici 2030. Pour aider à atteindre cet objectif, le ministère de l'Intérieur a proposé, plus tôt cette année, de mettre aux enchères cinq zones au large de la Californie, près de Morro Bay, sur la côte centrale, et dans le nord, près du comté de Humboldt.