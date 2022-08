Le Premier ministre japonais Kishida promet de nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires

M. Kishida a déclaré qu'il émettrait cet ordre lors de la réunion d'un groupe gouvernemental lundi, qui discutera des mesures à prendre pour aider les détaillants et les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie.

"Je vais ordonner la prise de mesures supplémentaires, sans rupture, axées sur les prix de l'énergie et de l'alimentation, qui représentent la majeure partie de la récente hausse de l'inflation", a déclaré Kishida aux journalistes.

S'attaquer à la hausse du coût de la vie est devenu l'une des principales priorités politiques de Kishida pour soutenir la consommation et faire en sorte que l'économie japonaise se remette durablement des dégâts de la pandémie.

Bien que beaucoup plus modeste que dans d'autres pays avancés, l'inflation des prix à la consommation au Japon a dépassé l'objectif de 2 % de la banque centrale pendant trois mois consécutifs en juin, en grande partie à cause de l'augmentation des coûts du carburant et des matières premières mondiales.

Après avoir remanié son cabinet mercredi, M. Kishida a déclaré lors d'une conférence de presse que le gouvernement puiserait dans les réserves pour le moment afin de payer les mesures supplémentaires.

Mais il a également déclaré que le gouvernement était prêt à prendre d'autres mesures si l'inflation continuait à augmenter, une allusion possible au fait qu'un budget supplémentaire pourrait être compilé plus tard cette année pour amortir le choc sur l'économie.