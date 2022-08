Le train à grande vitesse de la Californie obtient une subvention américaine de 25 millions de dollars et cherche 1,3 milliard de dollars de plus

La subvention du ministère américain des Transports (USDOT) fournira plus de la moitié des 41 millions de dollars estimés pour un contrat de conception visant à relier les villes de Madera et de Merced. L'automne dernier, l'administration Biden lui a accordé 24 millions de dollars "pour des projets cruciaux de sécurité, d'efficacité et de construction" autour de Wasco, selon la Californie.

La nouvelle subvention permet de financer "la conception de l'infrastructure civile, des voies et des systèmes et des plates-formes de gare", a indiqué le ministère des transports. Le projet "devrait réduire les kilomètres parcourus par les véhicules de plus de 200 millions de kilomètres par an, et le système ferroviaire à grande vitesse fonctionnera avec une énergie entièrement renouvelable", a-t-il ajouté.

À terme, le rail reliera San Francisco au bassin de Los Angeles à plus de 200 miles par heure (322 km/h) en moins de trois heures. Le train de passagers américain le plus rapide, l'Acela sur le corridor nord-est, roule jusqu'à 150 miles par heure mais l'infrastructure vieillissante empêche cette vitesse maximale sur une grande partie du trajet.

La Californie cherche à obtenir 1,3 milliard de dollars de subventions fédérales pour doubler la voie sur les 119 miles en construction et acheter de nouvelles rames.

Le Congrès a approuvé 66 milliards de dollars pour le rail dans le cadre du projet de loi de 2021 sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars, Amtrak recevant 22 milliards de dollars et 36 milliards de dollars étant alloués à des subventions concurrentielles.

En juin 2021, l'administration Biden a rétabli une subvention de 929 millions de dollars pour le projet. En 2019, le président de l'époque, Donald Trump, a retiré le financement du projet entravé par des retards et des coûts croissants, le qualifiant de "désastre".

Biden a été surnommé "Amtrak Joe" pour avoir fait la navette entre son État natal du Delaware et Washington pendant des décennies en tant que sénateur américain. Il a déclaré que la relance du rail était un élément crucial de sa stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à diminuer les embouteillages.

La Californie présente son système comme le premier projet de train à grande vitesse des États-Unis, visant à commencer les opérations en 2029 et à en achever une grande partie en 2033. Le coût a été estimé à 80 milliards de dollars en 2020, mais en février, l'autorité a déclaré que les coûts pourraient finalement atteindre 105 milliards de dollars.

Les électeurs californiens ont approuvé l'obligation initiale de 10 milliards de dollars pour le projet en 2008, et 3,5 milliards de dollars de subventions fédérales ont été alloués deux ans plus tard.