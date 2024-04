Energy SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est l'industrie des systèmes de stockage d'énergie provenant de sources renouvelables sur les marchés résidentiel, commercial et industriel, et qui se consacre également aux services publics et à la mobilité électrique. La société fournit des systèmes développés avec des logiciels qui permettent de gérer la surveillance et le processus de stockage, l'utilisation de l'énergie, la consommation et le trafic d'énergie au sein d'une plateforme en nuage. Ses produits sont des onduleurs hybrides monophasés et triphasés, des batteries au lithium haute et basse tension, des unités de contrôle de la puissance (PCS) de grande taille et modulaires et des systèmes de gestion de l'énergie (EMS) pour contrôler les fonctions des PCS et des batteries, entre autres. La société opère à l'échelle mondiale avec une présence locale à Bologne, en Sardaigne et en Vénétie.

Secteur Equipements et composants électriques