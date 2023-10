Energy Transfer LP exerce des activités d'exploitation du gaz naturel et des activités de transport et de stockage de gaz naturel en milieu de chaîne et à l'intérieur de l'État. La société propose du pétrole brut, des liquides de gaz naturel (LGN) et des produits raffinés. Les secteurs d'activité de la société comprennent le transport et le stockage intra-étatique, le transport et le stockage interétatique, le secteur intermédiaire, le transport et les services de LGN et de produits raffinés, le transport et les services de pétrole brut, l'investissement dans Sunoco LP, l'investissement dans USAC et tous les autres secteurs d'activité. Le secteur du transport et du stockage intra-étatique et le secteur du transport et du stockage interétatique se composent de gazoducs de transport de gaz naturel, qui reçoivent du gaz naturel d'autres gazoducs de transport principal, d'installations de stockage et de réseaux de collecte et livrent le gaz naturel à des utilisateurs finaux industriels, à des installations de stockage, à des services publics, à des générateurs d'électricité et à d'autres gazoducs de tiers. Le secteur intermédiaire comprend la collecte, la compression, le traitement, la transformation, le stockage et le transport du gaz naturel.