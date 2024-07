Energy Transfer LP possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques aux États-Unis. La société exerce des activités dans le domaine du gaz naturel, telles que le transport et le stockage de gaz naturel en aval et en amont, ainsi que le transport et le stockage de gaz naturel entre États. Elle exerce également des activités de transport de pétrole brut, de liquides de gaz naturel (LGN) et de produits raffinés, des activités de terminalling, d'acquisition et de commercialisation, ainsi que des services de stockage et de fractionnement des LGN. Les secteurs d'activité de la société comprennent le transport et le stockage à l'intérieur des États, le transport et le stockage entre États, le secteur intermédiaire, le transport et les services de LGN et de produits raffinés, le transport et les services de pétrole brut, l'investissement dans Sunoco LP, l'investissement dans USA Compression Partners, LP (USAC) et tous les autres secteurs d'activité. Elle possède environ 125 000 miles de pipelines et d'infrastructures énergétiques associées. La société possède et exploite environ 12 200 miles de pipelines de transport de gaz naturel à l'intérieur des terres.