Energy Vault, Atlas Renewable et China Tianying entament le chantier du premier déploiement chinois du système de stockage d'énergie par gravité EVx™

Les travaux de construction ont débuté en mars 2022 pour le premier système EVx de 100 MWh conçu pour assurer la résilience du réseau et la fourniture d'énergie renouvelable au réseau national chinois

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), un chef de file des solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, annonce aujourd'hui le lancement du premier déploiement EVx™ en Chine.

Le système EVx par gravité de 100 MWh est actuellement construit à proximité d'un parc éolien et d'un site de réseau national à Rudong, dans la province de Jiangsu, en périphérie de Shanghai, dans le but de renforcer et d'équilibrer le réseau énergétique national chinois en fournissant de l'énergie renouvelable à la State Grid Corporation of China (SGCC). SGCC est le plus grand fournisseur d'électricité au monde et alimente plus d'1,1 milliard de citoyens chinois répartis dans 26 provinces, régions autonomes et municipalités, couvrant ainsi 88 % du territoire national chinois.

Le lancement de la construction d'EVx fait suite à l'accord de licence et de redevance précédemment annoncé pour le stockage d'énergie renouvelable, en partenariat avec Atlas Renewable LLC ("Atlas Renewable"), basée à Houston, et son investisseur majoritaire, China Tianying Inc. (CNTY) (CN : 000035), une société internationale de gestion de l'environnement et d'assainissement des déchets, spécialisée dans les services environnementaux urbains intelligents, le recyclage et la récupération des ressources, ainsi que les technologies d'énergie verte sans carbone.

Le projet de stockage par gravité est le premier déploiement à l'échelle d'un réseau public mis en œuvre par une entreprise américaine et chinoise. Le projet a reçu l'approbation des autorités municipales et provinciales locales, avec le soutien des agences gouvernementales centrales de la République populaire de Chine. Le déploiement du système EVx a fait l'objet d'une approbation préliminaire accélérée sans précédent à l'occasion d'une conférence organisée le 12 mars par des agences intergouvernementales, dont la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère de l'écologie et de l'environnement, le ministère de l'industrie, de l'information et de la technologie, le Bureau national de l'énergie, l'Académie chinoise des sciences, l'Académie chinoise d'ingénierie, le Réseau national d'électricité et l'Institut national de planification de l'énergie électrique, ainsi que des scientifiques, universitaires et ingénieurs chinois de premier plan, dans le but d'accélérer et de faire progresser la politique environnementale mandatée par l'État, communément appelée "30-60". Cette politique vise à atteindre le pic de carbone en 2030 et à assurer la neutralité carbone en 2060.

Le 26 avril , le Comité professionnel d'investissement en énergie de l'Association chinoise pour l'investissement, Three Gorges Construction Group, China Construction New Energy Shanghai (7th Unit), China Tianying et Atlas Renewable ont tenu un séminaire en ligne afin d'aborder le déploiement de la technologie de stockage de l'énergie par gravité en Chine. Les parties ont échangé et communiqué en profondeur sur la technologie de stockage de l'énergie par gravité et le déploiement du système EVx d'Energy Vault à Rudong, dans la province de Jiangsu. Les représentants de toutes les parties ont confirmé leur soutien inconditionnel au projet et leur confiance totale dans l'avenir de la technologie de stockage de l'énergie par gravité en Chine. Le Three Gorges Construction Engineering Group et China Construction New Energy Shanghai (7th Unit), deux importantes entreprises mondiales leaders dans le domaine de l'énergie et de la construction, se sont engagées à collaborer étroitement avec Atlas Renewable et China Tianying sur les projets de stockage d'énergie par gravité d'Energy Vault et à promouvoir la mise en œuvre du projet en Chine.

Energy Vault et Atlas Renewable ont signé un accord de licence pour un montant de 50 millions de dollars portant sur l'utilisation de la technologie exclusive de stockage d'énergie par gravité d'Energy Vault et sur sa suite logicielle agnostique de gestion de l'énergie et d'optimisation des actifs sur le marché chinois de l'électricité. L'accord prévoit également des conditions relatives aux redevances de déploiement basées sur le volume et comprend la maintenance, la surveillance et la réutilisation bénéfique des déchets dans les blocs composites d'Energy Vault. Le paiement des 50 millions de dollars de droits de licence est prévu pour 2022.

Le partenariat d'Energy Vault avec Atlas Renewable et China Tianying, ainsi que le déploiement d'EVx, sont directement alignés sur la Déclaration commune de Glasgow entre les États-Unis et la Chine, visant à renforcer l'action climatique dans les années 2020, publiée lors de la COP26 en novembre 2021. La Déclaration prévoit que les États-Unis et la Chine prévoient d'étendre leurs efforts communs en vue d'accélérer la transition vers une économie mondiale à zéro émission nette par le biais de coopérations sur les politiques encourageant la décarbonisation et l'électrification des secteurs d'utilisation finale ; les domaines clés liés à l'économie circulaire, tels que la conception écologique et l'utilisation des ressources renouvelables ; les politiques de transmission privilégiant l'équilibrage efficace de l'offre et de la demande d'électricité sur des territoires étendus ; et les politiques de production distribuée encourageant l'intégration de l'énergie solaire, du stockage et d'autres solutions énergétiques vertes plus proches des utilisateurs d'électricité ; parmi d'autres initiatives.

"Ce premier déploiement commercial EVx™ en Chine marque une étape importante pour Energy Vault et pour la République populaire de Chine dans la poursuite de ses objectifs de décarbonisation", a déclaré Robert Piconi, président, cofondateur et PDG d'Energy Vault. "La Chine intensifie en permanence son utilisation d'énergies renouvelables, couplée à des mandats annuels de stockage d'énergie, en vue d'atteindre ses objectifs de décarbonisation. Nous sommes ravis qu'EVx et notre plateforme logicielle de gestion de l'énergie soient déjà approuvés par les autorités locales et qu'ils soient désormais déployés en tant que technologie essentielle pour soutenir la transition énergétique et les objectifs de neutralité carbone de la Chine. En 2021, la Chine a généré plus de tonnes de gaz à effet de serre que les quatre autres plus grands pays réunis et, selon les prévisions actuelles, elle continuera à augmenter ses émissions jusqu'en 2030. Il nous faut agir rapidement pour inverser cette tendance et, avec nos partenaires locaux China Tianying et Atlas Renewable, et c'est ce que nous ferons."

Eric Fang, président-directeur général d'Atlas Renewable, a déclaré : "Le premier déploiement mondial de la technologie transformatrice EVx™ d'Energy Vault intervient en Chine et il illustre la collaboration américano-chinoise sous son meilleur jour. Les deux plus grandes puissances économiques du monde ont uni leurs forces pour lutter de manière significative contre le changement climatique par le biais d'une technologie innovante et révolutionnaire qui jouera un rôle déterminant dans la transition vers une énergie propre et la politique 30-60 de la Chine. Ce projet témoigne clairement du sérieux avec lequel la Chine aborde les engagements pris lors de la COP26 et servira de modèle à la décarbonisation mondiale."

Le président du CNTY, M. Yan, a ajouté : "La réalisation du projet Rudong marquera l'histoire, en tant qu'avancée résultant d'une coopération efficace entre les entreprises privées chinoises et américaines, dans le but d'atteindre un objectif climatique commun : le stockage d'énergie sans carbone, qui boucle entièrement le cycle de production et d'utilisation de l'énergie électrique renouvelable produite à partir de sources sans carbone."

Les solutions gravitaires d'Energy Vault sont basées sur les principes de physique et d'ingénierie mécanique fondamentaux du stockage de l'énergie hydroélectrique par pompage, mais remplacent l'eau par des blocs composites spécialement fabriqués à partir de matériaux peu coûteux et d'origine locale, notamment des sols locaux, des résidus de mines, des résidus de combustion du charbon (cendres de charbon) et des pales d'éoliennes déclassées en fin de vie.

Les systèmes EVx d'Energy Vault sont destinés à aider les services publics, les producteurs indépendants d'électricité et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leur coût nivelé de l'énergie tout en assurant la fiabilité de l'alimentation. La conception économique circulaire d'EVx réduit les risques environnementaux et de la chaîne d'approvisionnement tout en multipliant les emplois locaux dans les communautés où les systèmes sont construits. Sur base de nos prévisions actuelles, 50 à 75 % de l'investissement dans le stockage sont reversés aux économies locales sous la forme de contrats de construction pour bâtir les structures EVx et fabriquer les briques composites localement sur le site, ainsi que de contrats de maintenance continue tout au long de l'exploitation des systèmes. Les systèmes sont automatisés au moyen des logiciels de contrôle informatique et de vision artificielle exclusifs d'Energy Vault qui coordonnent les cycles de charge et de décharge tout en répondant à un large éventail de durées de stockage allant de 2 heures à 12 heures, ou plus.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions clé en main de stockage d'énergie durable qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. Le système exclusif de gestion de l'énergie et la suite logicielle d'optimisation d’Energy Vault sont indépendants au point de vue technologique: ils sont capables d’orchestrer diverses ressources de production et de stockage d'énergie pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la qualité de l'électricité et la fiabilité du réseau. Le système de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault utilise des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse. Energy Vault favorise l’économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, visiter le site Web : www.energyvault.com

À propos de China (CNTY) Tianying Inc, Nantong City, Province de Jiangsu

China Tianying Inc. (CNTY) est la plus grande entreprise chinoise de services environnementaux. Société internationale cotée en bourse, CNTY se spécialise dans la prestation de services environnementaux urbains intelligents, le recyclage et la récupération des ressources, et les technologies de l’énergie propre carbone zéro (code boursier : 000035). La gamme des activités de la société comprend des services environnementaux urbains intelligents, la production d’énergie en transformant les déchets (Waste-to-Energy, WtE), la production d’électricité par des sources d’énergie renouvelable, des centres d’énergie régionaux, des centres d’énergie par hydrogène ; les investissements dans les parcs industriels à économie circulaire et la construction et l’exploitation de ceux-ci ; la réduction, le recyclage et le traitement inoffensif des déchets de la restauration, des déchets dangereux et des débris de construction et de démolition. De plus, CNTY effectue des travaux de recherche qui aboutissent au développement et à la fabrication d’équipements de protection environnementale et de systèmes de stockage énergétique. CNTY a mis en place une couverture commerciale de toute la chaîne industrielle, allant des services de nettoyage, à la collecte, au transfert et au traitement final des déchets.

Motivée par l’innovation et bénéficiant d’excellentes capacités R&D et de fabrication d’équipement, CNTY s’efforce de devenir le leader des mises à niveau qui maximisent la production d'énergie renouvelable et de la transformation du modèle commercial par le biais de solutions d’informatisation, d’automatisation et d’industrialisation. Ces solutions englobent la technologie du plasma, des systèmes de tri automatisés, des plateformes dans le cloud des services urbains intégrés intelligents, des centres de réseau énergétique zéro carbone, et les centres IdO intelligents, contribuant à la réalisation des objectifs de la Chine pour le pic de ses émissions de CO2 et la neutralité carbone.

À propos d’Atlas Renewable LLC, Houston, Texas

Atlas Renewable LLC est structurée en tant que partie intégrale du développement du projet et du processus d’exécution dirigés par CNTY en Chine. Atlas Renewable LLC sert de passerelle de facilitation américaine entre les institutions chinoises, les investisseurs et les entités réglementaires et Energy Vault pour identifier les projets, aider à préqualifier et superviser les efforts de financement par le biais des mécanismes disponible appuyés par les politiques locales, provinciales et nationales chinoises. Atlas Renewable LLC peut rapidement évaluer les situations pour Energy Vault, contribuer à résoudre les problèmes, et fournir un contexte à la nouvelle manière de faire les choses de manière efficace et rentable en Chine. Les directeurs d’Atlas Renewable LLC jouissent d’une expérience acquise pendant des dizaines d’années et entretiennent des relations en Chine avec des interlocuteurs de tous niveaux.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment des déclarations concernant notre développement, nos déploiements et nos capacités futurs. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire diverger les résultats réels des déclarations faites dans le présent communiqué de presse, notamment : les attentes et le calendrier liés au déploiement du système EVx annoncé dans le présent communiqué de presse, la disponibilité de matériaux à faible coût et d'origine locale pour la production de "masses mobiles", les développements et les changements sur le marché général, l'impact continu de la COVID-19, la situation politique, économique et commerciale, notre historique d'exploitation limité en tant que société publique et notre capacité à retenir le personnel qualifié. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter nos résultats financiers figurent sous les rubriques "Risk Factors" et "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" dans notre formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 14 février 2022, tel que modifié le 31 mars 2022, disponible sur notre site Internet à l'adresse investors.energyvault.com et sur le site de la SEC www.sec.gov. Des informations complémentaires seront également communiquées dans d'autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposons à la date de publication, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives présentées en vue de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été formulées, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

