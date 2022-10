Energy Vault a reçu un avis d'attribution de Meadow Creek Solar Farm pour une batterie connectée au réseau de 250MW/500MWh à Victoria, en Australie

AEMO prévoit des études de réseau avancé pour déployer la solution BESS de 500 MWh d'Energy Vault en Australie

Le premier prix décerné à BESS pour le stockage à court terme sur le marché australien fait suite aux annonces faites en début d'année concernant le développement du système de stockage d'énergie par gravité (GESS, pour Gravity Energy Storage System) sur une base de plusieurs GWh pour le stockage d'énergie à long terme dans la région, ce qui témoigne de l'exécution et de l'adoption rapides par le marché des solutions d'Energy Vault et de son approche logicielle agnostique pour les systèmes de gestion de l'énergie.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), un leader des solutions de stockage d'énergie durable adapté au réseau, a annoncé aujourd'hui un avis d'attribution de Meadow Creek Solar Pty Ltd (« Meadow Creek » or « Meadow ») pour le déploiement d'un système de stockage d'énergie par batterie (pour le déploiement d'un système de stockage d'énergie par batterie (« BESS », pour Battery Energy Storage System) de 250 MW/500 MWh dans la ferme solaire de Meadow Creek à Victoria, en Australie. Développé par Meadow Creek, ce parc solaire de 330 MW se trouve à trois heures de route au nord de Melbourne, en Australie, et fournit de l'électricité zéro carbone à environ 110 000 foyers de la région.

Selon les termes de cet avis, Energy Vault commencera immédiatement les études et la modélisation du réseau avancé avec le conseiller technique de DNV, comme l'exige l'Australian Energy Market Operator (AEMO) pour les systèmes électriques interconnectés de la côte est et sud-est de l'Australie.

La ferme solaire de Meadow Creek a contribué de manière importante à la faisabilité du projet, notamment pour la capacité réseau, et progresse actuellement dans les évaluations environnementales et techniques détaillées pour soutenir le process de demande de développement. Le BESS, situé au même endroit que les panneaux solaires photovoltaïques, fournira la résilience et la flexibilité de la charge et de la décharge, essentielles pour soutenir l'approvisionnement en énergie renouvelable sur le réseau au moment où l'Australie adopte le plan de système intégré de l'Australian Energy Market Operator.

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour cet important projet en Australie », a déclaré Lucas Sadler, vice-président des ventes et du développement commercial, Asie-Pacifique (APAC), Energy Vault. « Au cours des derniers mois, le nouveau gouvernement fédéral australien a envoyé un ordre clair au marché pour accélérer la transition vers les technologies d'énergie renouvelable, soutenu par des mises à jour significatives des gouvernements des États sur leurs objectifs d'énergie propre et de réduction des émissions. Les objectifs de Meadow Creek Solar Farm, Hybrid Solar PV et BESS Developments sont bien atteints avec la mise sur le marché des solutions de stockage d'énergie sur mesure en bloc-batterie AC-DC d'Energy Vault destinées au marché australien. Il est important de noter que cette récompense se fonde sur les progrès considérables réalisés par Energy Vault l'année dernière, au moment où nous apportons nos solutions de stockage d'énergie transformatrices à cet important marché ».

« L'approche des solutions menées par Energy Vault avec notre équipe a joué un rôle primordial dans notre décision de choisir la plateforme matérielle et logicielle de stockage d'énergie d'Energy Vault », a déclaré Cameron Munro, directeur du développement de la ferme solaire de Meadow Creek. « La conception à haute densité énergétique d'Energy Vault, l'option de travailler à la fois avec les onduleurs de stockage central ou le nouveau bloc-batterie CA et le logiciel de gestion de l'énergie le plus avancé, qui permet de multiples cas d'utilisation, une répartition économique optimale et une maintenance prédictive, apportent de la flexibilité et des options supplémentaires au moment de collaborer avec nos partenaires financiers et techniques (DNV et AusNet Services) ».

L'annonce du prix Meadow Creek fait suite à la nomination, en début d'année, de Lucas Sadler au poste de vice-président des ventes et du développement commercial pour la région APAC. Ce professionnel chevronné qui cumule 30 ans dans le secteur des énergies renouvelables, de la gestion de l'énergie et du stockage, possède une vaste expérience de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la livraison de systèmes de stockage d'énergie de courte et de longue durée. M. Sadler a depuis lors mis en place les infrastructures locales et l'équipe de support client en Australie, en raison de la priorité stratégique de croissance dans la région.

Le prix attribué par Meadow Creek fait suite à des annonces précédentes concernant le développement de systèmes de stockage d'énergie par gravité (GESS) sur une base multi-GWh en Australie, par Ark Energy, filiale de Korea Zinc, et à un protocole d'accord annoncé précédemment avec BHP. Cela prouve encore une fois la priorité stratégique de l'Australie en tant que marché de croissance clé vis-à-vis d'Energy Vault, et l'adoption par le marché des solutions et de l'approche logicielle d'Energy Vault pour répondre aux divers besoins de stockage d'énergie de ses clients.

