Energy Vault annonce des nominations au sein de son conseil d'administration et la formation d'un nouveau conseil consultatif stratégique

Les représentants des investisseurs stratégiques actuels issus de chefs de file énergétiques et industriels promeuvent la mission d'Energy Vault consistant à accélérer la décarbonisation mondiale grâce au déploiement de son stockage durable, évolutif, rentable et environnemental et de ses technologies logicielles

L'investisseur actuel Leonardo DiCaprio rejoindra le conseil consultatif stratégique

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault") annonce la nomination de Mary Beth Mandanas et Thomas Ertel au conseil d'administration d'Energy Vault.

"Mary Beth et Thomas seront des atouts précieux pour le conseil d'Energy Vault", déclare Robert Piconi, PDG d'Energy Vault. "En plus de leur exceptionnelle expérience et leurs connaissances approfondies dans leurs domaines respectifs, qui renforceront le conseil d'administration, ils sont également des dirigeants reconnus partageant nos valeurs d'entreprise. L'expérience approfondie de Mary Beth dans les énergies renouvelables et sa connaissance du secteur de la banque d'investissement pour l'électricité et les services publics jouera un rôle essentiel dans le déploiement de notre technologie, afin d'accélérer la décarbonisation à l'échelle mondiale. La vaste expertise financière et comptable de Tom à des postes de haute direction consolidera les capacités d'Energy Vault en tant que société cotée."

Mme Mandanas est actuellement PDG d'Onyx Renewable Partners, L.P., une plateforme de solutions d'énergie renouvelable et distribuée pour les secteurs commerciaux, industriels et municipaux en Amérique du Nord. Depuis juillet 2021, Mme Mandanas siège en tant que directrice indépendante, présidente de la vérification, au conseil de TortoiseEcofin Acquisition Corp III. D'août 2020 à août 2021, elle a été consultante et occupé le poste de responsable des investissements de Sol Systems, LLC, une société d'infrastructures d'énergie renouvelable et d'investissements à impact social basée à Washington, DC. De l'automne 2015 à mai 2020, Mme Mandanas a occupé le poste de vice-présidente exécutive, responsable de la stratégie, de CleanChoice Energy, Inc., une société engagée dans la fourniture au détail d'énergie renouvelable et d'énergie solaire aux collectivités, où elle a supervisé la planification stratégique et la levée de capitaux, les relations bancaires et avec les investisseurs, et établi des protocoles pour la gestion des risques et le reporting financier. Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé des fonctions de directrice générale et de directrice dans les secteurs de l'électricité et des services publics au sein de grandes banques d'investissement (Citigroup et Crédit Suisse), durant plus de 15 ans.

M. Ertel a travaillé comme responsable de la comptabilité chez Strada Education Network et possède plus de 30 ans d'expérience dans le conseil aux comités d'audit et aux hauts dirigeants en matière de gouvernance d'entreprise et de questions financières. L'expérience de M. Ertel dans le domaine des fusions et acquisitions comprend la diligence raisonnable, les questions comptables complexes, les questions de capitalisation, l'évaluation par contrôle interne, le personnel financier et l'évaluation des intégrations. M. Ertel jouit également d'une expertise dans les questions de coordination juridique, fiscale, de capitalisation et financière pour garantir des processus d'acquisition efficients et rigoureux. Il a passé 15 années chez Ernst & Young à Indianapolis, en qualité d'associé en certification et associé principal du service client, et a travaillé avec des sociétés multinationales et nationales dans des secteurs variés.

Formation du conseil consultatif stratégique

Energy Vault a également annoncé la formation d'un nouveau conseil consultatif stratégique, composé de dirigeants reconnus, investisseurs stratégiques et clients d'Energy Vault, qui apportent une expérience sectorielle pertinente, une connaissance approfondie du paysage technologique et un bilan éprouvé dans la création de valeur actionnariale. Le premier conseil consultatif stratégique comprend des dirigeants de CEMEX Ventures (NYSE: CX), BHP Ventures (NYSE: BHP), Saudi Aramco Energy Ventures (TADAWUL: SAUDI ARAMCO), Enel Green Power (ENEL.MI), PlusVolta, Pickering Energy Partners, Ark Energy Corporation Pty Ltd, une filiale détenue en exclusivité de Korea Zinc (KRX 010130), un investisseur stratégique d'Energy Vault, et Atlas Renewable. Le conseil consultatif se réunira formellement tous les trimestres pour analyser les technologies et tendances les plus pertinentes du marché, ainsi que le recoupement de ces tendances avec la propre technologie et feuille de route stratégique d'Energy Vault afin d'optimiser la solution de stockage énergétique et l'évolution stratégique à long terme de la Société.

"Il s'agit d'un groupe d'exception, représentant certaines des principales sociétés énergétiques et industrielles à l'échelle mondiale, et qui partage notre passion et notre volonté indéfectible pour la décarbonisation de la planète", déclare Piconi. "Nous finalisons la formation du conseil consultatif stratégique pour tirer parti de l'expérience, de la présence internationale, et de l'engagement collectif inégalés de ces entreprises en faveur de la durabilité et de la décarbonisation, à l'heure où nous entrons dans la phase de déploiement international de nos solutions de gestion et de stockage énergétiques. C'est un honneur d'avoir la chance de travailler avec un tel groupe de dirigeants, investisseurs et partenaires, alors que nous nous concentrons sur l'exécution client au niveau mondial et sur le développement de la technologie d'Energy Vault pour combattre le changement climatique."

L'actuel investisseur Leonardo DiCaprio rejoint le conseil consultatif stratégique

Energy Vault a également le plaisir d'annoncer que l'acteur et environnementaliste, Leonardo DiCaprio, investisseur de la société depuis deux ans, rejoindra le conseil consultatif stratégique.

"Il est impératif d'élargir l'utilisation d'énergies renouvelables pour lutter contre la crise climatique et atteindre les objectifs du Global Climate Action Plan annoncé à la COP26", déclare Leonardo DiCaprio. "La technologie innovante de stockage énergétique d'Energy Vault permet d'obtenir une énergie propre utilisable en continu, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des carburants fossiles. En se concentrant sur la durabilité, Energy Vault est capable d'utiliser des matériaux recyclés et des déchets pour fabriquer les blocs composites qui sont au cœur de sa technologie. Je suis fier d'intégrer Energy Vault pour accélérer la décarbonisation de notre planète."

"Au fil des discussions que j'ai eu avec Leo à propos de l'urgence de décarboniser la planète, j'ai été très impressionné par son engagement personnel en faveur de la durabilité, et plus particulièrement par sa détermination à lutter contre le changement climatique de manière plus agressive au niveau mondial", déclare Robert Piconi, cofondateur et PDG d'Energy Vault. "En plus de ses multiples investissements dans Energy Vault ces deux dernières années, nous sommes ravis de le voir jouer un rôle actif en tant que conseiller stratégique étant donné les perspectives uniques qu'il apporte et sa capacité à toucher un public plus large en vue d'une décarbonisation accélérée."

A propos d'Energy Vault

Energy Vault conçoit des solutions de stockage d’énergie renouvelable qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage énergétique à l’échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux. Sa technologie exclusive de stockage d’énergie basée sur la gravité et sa plateforme de gestion et d’intégration du stockage d’énergie aident les services publics, les producteurs d’électricité indépendants et les grands consommateurs d’énergie industriels à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. En utilisant des matériaux respectueux de l’environnement offrant la possibilité d’intégrer les déchets pour une réutilisation bénéfique, Energy Vault promeut le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition de ses clients vers une énergie propre.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des risques, incertitudes et hypothèses, relatives à nos expansions, nos déploiements et capacités futurs. Il existe un nombre important de facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et les déclarations contenues dans le présent communiqué, notamment: les développements et changements sur le marché général, l'impact continu de la COVID-19, les conditions politiques, économiques et commerciales; notre expérience opérationnelle limitée en tant que société cotée en bourse; et notre capacité à conserver du personnel qualifié. Des risques et incertitudes supplémentaires susceptibles d'affecter nos résultats financiers sont repris dans les sections "Risk Factors" et "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" sur notre formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 14 février 2022, disponible sur notre site investors.energyvault.com et sur le site de la SEC www.sec.gov. Des informations complémentaires seront également fournies dans d'autres rapports que nous déposerons périodiquement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse se basent sur les informations en notre possession à la date de publication, et nous rejetons toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances se produisant à une date ultérieure, sauf dans les cas requis par la loi.

